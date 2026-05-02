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विधायक बिहाणी–इंजीनियर विवाद: राठौड़ बोले-भड़काने का काम कर रहे कांग्रेस नेता

जयपुर : धौलपुर में भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष और सीकर में भाजयुमो जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला खत्म भी नहीं हुआ कि अब श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और RUIDP इंजीनियरों के बीच जनसुनवाई के दौरान मारपीट और हंगामे ने नया विवाद खड़ा कर दिया. विधायक के साथ मारपीट पर कांग्रेस हमलावर है. वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कांग्रेस पर दोहरे चरित्र की राजनीति करने का आरोप लगाया.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को यहां प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से कहा कि संगठन के स्तर पर पूरे मामले की जांच करा ली है. अगले दो से तीन दिनों में विवाद सुलझा लिया जाएगा. इस प्रकरण का समाधान सम्मानजनक तरीके से निकाला जाएगा. इसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों का सम्मान बना रहेगा. उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्य में तत्परता दिखाने और जनप्रतिनिधियों को संयम बनाए रखने की नसीहत भी दी. राठौड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों को नसीहत दी कि तत्परता के साथ दायित्व निभाना चाहिए. जनप्रतिनिधियों को भी संयम रखने की सलाह दी. किसी विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी से हल निकालना जरूरी है.

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