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ग्रीष्मावकाश कटौती का विवाद गहराया, अब कर्मचारी महासंघ ने दी शिक्षा मंत्री के घेराव की चेतावनी

जयपुर: प्रदेश में शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश में कटौती को लेकर विवाद लगातार गहरा रहा है. अब अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की. महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो कर्मचारी और शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का घेराव करेंगे.सत्र 2026-27 में स्कूलों के ग्रीष्मावकाश में 10 दिन की कटौती और संस्था प्रधानों के अधिकृत अवकाश में एक दिन की कमी किए जाने से शिक्षकों में भारी नाराजगी है.

मंत्री पर हठधर्मिता का आरोप: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम द्वारा धरना, प्रदर्शन, रैली और सांकेतिक आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री का रवैया हठधर्मितापूर्ण बना हुआ है. सरकार के फैसले से राज्यभर में लाखों शिक्षकों में तेजी से आक्रोश फैल रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों और भीषण गर्मी को देखते हुए जून महीने में स्कूल खोलना पूरी तरह अव्यावहारिक है. अधिकारियों की ओर से बिना स्पष्ट नियमों के अवकाशों में कटौती अनुचित है. इस तरह के फैसलों से न केवल शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है, बल्कि सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है. उनका आरोप है कि शिक्षकों को पहले ही अन्य कर्मचारियों की तुलना में कम अवकाश मिलते हैं. गैर-शैक्षणिक कार्यों का अतिरिक्त बोझ भी लगातार बढ़ाया जा रहा है. फिर भी सरकार शिक्षकों से संवाद स्थापित करने के बजाय उनकी मांगों की उपेक्षा कर रही है.