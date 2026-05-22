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ग्रीष्मावकाश कटौती का विवाद गहराया, अब कर्मचारी महासंघ ने दी शिक्षा मंत्री के घेराव की चेतावनी

सत्र 2026-27 में स्कूलों के ग्रीष्मावकाश में 10 दिन की कटौती और संस्था प्रधानों के अवकाश में एक दिन कमी से शिक्षकों में रोष है.

Teachers protesting against the state government
राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते शिक्षक (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 9:17 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश में कटौती को लेकर विवाद लगातार गहरा रहा है. अब अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की. महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो कर्मचारी और शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का घेराव करेंगे.सत्र 2026-27 में स्कूलों के ग्रीष्मावकाश में 10 दिन की कटौती और संस्था प्रधानों के अधिकृत अवकाश में एक दिन की कमी किए जाने से शिक्षकों में भारी नाराजगी है.

मंत्री पर हठधर्मिता का आरोप: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम द्वारा धरना, प्रदर्शन, रैली और सांकेतिक आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री का रवैया हठधर्मितापूर्ण बना हुआ है. सरकार के फैसले से राज्यभर में लाखों शिक्षकों में तेजी से आक्रोश फैल रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों और भीषण गर्मी को देखते हुए जून महीने में स्कूल खोलना पूरी तरह अव्यावहारिक है. अधिकारियों की ओर से बिना स्पष्ट नियमों के अवकाशों में कटौती अनुचित है. इस तरह के फैसलों से न केवल शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है, बल्कि सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है. उनका आरोप है कि शिक्षकों को पहले ही अन्य कर्मचारियों की तुलना में कम अवकाश मिलते हैं. गैर-शैक्षणिक कार्यों का अतिरिक्त बोझ भी लगातार बढ़ाया जा रहा है. फिर भी सरकार शिक्षकों से संवाद स्थापित करने के बजाय उनकी मांगों की उपेक्षा कर रही है.

राजेंद्र राणा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत. (ETV Bharat jaipur)

पढ़ें:शिक्षकों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, ग्रीष्मावकाश कटौती और गैर-शैक्षणिक कार्यों के विरोध में बड़ा ऐलान

वार्ता से समाधान की मांग: महासंघ के महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और शिक्षा मंत्री की कार्यशैली के कारण सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा होने की स्थिति बन रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो प्रदेशभर में व्यापक कर्मचारी-शिक्षक आंदोलन शुरू किया जाएगा. महासंघ ने मुख्यमंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराने और शिक्षा विभाग को वार्ता के जरिए रास्ता निकालने के निर्देश देने की मांग की.

Teachers planning to corner the Education Minister
शिक्षा मंत्री को घेरने की योजना बनाते शिक्षक (ETV Bharat Jaipur ((Representative Image))

पढ़ें:स्कूलों में ग्रीष्मावकाश कटौती का विरोध, सड़कों पर उतरे शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

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ग्रीष्मावकाश में कटौती का विवाद
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