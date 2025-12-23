ETV Bharat / state

दिसंबर में भी मारवाड़ में दिन में पारे की गर्माहट बरकरार, तापमान 30 डिग्री के पार हुआ दर्ज

मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की दिशा बदलने से यह प्रभाव देखने को मिल रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी उत्तरी हवा धीमी और कमजोर होने से ये बदलाव हो रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक-दो दिन में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी.

जोधपुरः प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जहां कड़ाके की सर्दी के बीच तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, दूसरी तरफ आधा दिसंबर बीतने के बाद भी जोधपुर सहित मारवाड़ में कई जगहों पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हो रहा है. 20 दिसंबर को जोधपुर, बाड़मेर में कोरोना काल के बाद सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया था.

तापमान 30 डिग्री के पारः मौसम के ट्रेंड के अनुसार जब उत्तरी गोलार्द्ध में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है तो आमतौर पर कड़ाके की सर्दी का संकेत माना जाता है, लेकिन इस बार उलटा नजर आ रहा है. सबसे लंबी रात से ठीक दो दिन पहले 20 दिसंबर को पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने पांच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. यह क्रम 22 दिसंबर को भी जारी रहा. दिन का तापमान जोधपुर और बाड़मेर में तीस डिग्री के पार दर्ज किया गया. इसकी बदौलत रेगिस्तान में न्यूनतम तापमान भी बढ़ने से रात को कम सर्दी का अहसास हो रहा है. 20 दिसंबर को बाड़मेर में पारा 35 डिग्री के करीब पहुंच गया था, जो दिसंबर के लिहाज से ज्यादा था. जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि पूर्वी भाग में सर्दी बढ़ी है, पश्चिमी इलाकों में आज से ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट होगी.

पांच साल में तापमान. (ETV Bharat gfx)

पांच साल में अधिकतम दर्ज हुआ तापमानः 2020 के कोरोना काल के बाद इस दिसंबर में अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है. अधिकांश इलाकों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक दर्ज हुआ. कोरोना के बाद सबसे गर्म दिसंबर का दिन 20 दिसंबर को रहा. इस दौरान जोधपुर में अधिकतम तापमान 32, बाड़मेर में 34.4,जैसलमेर में 32. बीकानेर में 31.8, फलोदी में 30.7, नागौर में 30.2, जालौर में 31 और पाली में 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.