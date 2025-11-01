ETV Bharat / state

साइबर क्राइम पर अलवर पुलिस का प्रहार, 10 माह में 72 हजार सिम कराए ब्लॉक, ठगी के मामलों में आई कमी

अलवर: कभी देश में साइबर अपराध के गढ़ के रूप में बदनाम हो चुके अलवर के मेवात क्षेत्र में पुलिस की सख्ती से तस्वीर बदलने लगी है. वह इलाका जो कभी साइबर ठगों के गढ़ के रूप में जाना जाता था, अब पुलिस की ओर से लगातार चलाए जा रहे अभियानों के कारण सुधार की राह पर है. पिछले 10 महीनों में अलवर पुलिस ने 296 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है. वहीं, ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे करीब 72 हजार सिम कार्ड को ब्लॉक कराकर एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त किया है. इसके साथ ही पुलिस ने 8 फर्जी सिम विक्रेताओं को गिरफ्तार भी किया है. इसके चलते अलवर में डिजिटल अरेस्ट, म्यूल अकाउंट और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे अपराधों में कमी आई है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि अलवर पुलिस की लगातार कार्रवाई और साइबर अपराधियों के खिलाफ अलवर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर अवेयरनेस अभियान से लोगों में जागरुकता आई है. इससे साइबर क्राइम में कमी दर्ज की गई है. उन्होंने बीते दस महीनों में साइबर अपराध की 2925 शिकायतें अलवर पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें 519 शिकायतों का निस्तारण किया गया. उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ 233 प्रकरण दर्ज किए गए, जिन पर कार्रवाई कर 296 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले (ETV Bharat Alwar)

इसे भी पढ़ें- जागते रहो: साइबर ठगों का नया जाल, शादी के कार्ड के बहाने ठगी का 'न्योता', क्लिक किया तो अकाउंट हो जाएगा खाली

72 हजार सिम कार्ड कराए ब्लॉक: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले ने बताया कि अलवर में साइबर अपराधी बाहरी राज्यों से लाए गए सिम कार्ड को साइबर अपराध में काम में लेते थे. अलवर पुलिस ने वर्ष 2025 में एक जनवरी से 10 अक्टूबर तक करीब 72 हजार फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक कराया है. वहीं, 8 फर्जी सिम विक्रेताओं को गिरफ्तार कर ठगों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क को ध्वस्त किया.

उन्होंने बताया कि ये फर्जी सिम कार्ड झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट, पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से लाए गए थे. उन्होंने बताया कि साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत भी साइबर ठगों को फर्जी खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के खिलाफ 30 प्रकरण दर्ज हुए, जिन पर बड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तारी की गई.