साइबर क्राइम पर अलवर पुलिस का प्रहार, 10 माह में 72 हजार सिम कराए ब्लॉक, ठगी के मामलों में आई कमी

साइबर अपराधियों के खिलाफ अलवर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर अवेयरनेस अभियान से लोगों में जागरुकता आई है.

साइबर क्राइम थाना, अलवर (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 2:25 PM IST

अलवर: कभी देश में साइबर अपराध के गढ़ के रूप में बदनाम हो चुके अलवर के मेवात क्षेत्र में पुलिस की सख्ती से तस्वीर बदलने लगी है. वह इलाका जो कभी साइबर ठगों के गढ़ के रूप में जाना जाता था, अब पुलिस की ओर से लगातार चलाए जा रहे अभियानों के कारण सुधार की राह पर है. पिछले 10 महीनों में अलवर पुलिस ने 296 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है. वहीं, ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे करीब 72 हजार सिम कार्ड को ब्लॉक कराकर एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त किया है. इसके साथ ही पुलिस ने 8 फर्जी सिम विक्रेताओं को गिरफ्तार भी किया है. इसके चलते अलवर में डिजिटल अरेस्ट, म्यूल अकाउंट और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे अपराधों में कमी आई है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि अलवर पुलिस की लगातार कार्रवाई और साइबर अपराधियों के खिलाफ अलवर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर अवेयरनेस अभियान से लोगों में जागरुकता आई है. इससे साइबर क्राइम में कमी दर्ज की गई है. उन्होंने बीते दस महीनों में साइबर अपराध की 2925 शिकायतें अलवर पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें 519 शिकायतों का निस्तारण किया गया. उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ 233 प्रकरण दर्ज किए गए, जिन पर कार्रवाई कर 296 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले (ETV Bharat Alwar)

72 हजार सिम कार्ड कराए ब्लॉक: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले ने बताया कि अलवर में साइबर अपराधी बाहरी राज्यों से लाए गए सिम कार्ड को साइबर अपराध में काम में लेते थे. अलवर पुलिस ने वर्ष 2025 में एक जनवरी से 10 अक्टूबर तक करीब 72 हजार फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक कराया है. वहीं, 8 फर्जी सिम विक्रेताओं को गिरफ्तार कर ठगों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क को ध्वस्त किया.

उन्होंने बताया कि ये फर्जी सिम कार्ड झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट, पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से लाए गए थे. उन्होंने बताया कि साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत भी साइबर ठगों को फर्जी खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के खिलाफ 30 प्रकरण दर्ज हुए, जिन पर बड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तारी की गई.

ठगी से बचने की अपील (ETV Bharat GFX)

10 महीनों में 12 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड: साइबर ठग अलवर जिले में बैठकर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को अपना निशाना बनाकर बड़ी रकम ठगते थे. शरण कांबले ने बताया कि अलवर जिले में बीते दस महीनों में 12 करोड़ 2 लाख 20 हजार 574 रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ. पुलिस ने कार्रवाई कर 2 करोड़ 34 लाख 51 हजार 470 की राशि होल्ड कराई. पुलिस ने साइबर क्राइम के पीड़ितों को 47 लाख 56 हजार 686 राशि वापस भी दिलवाई है.

डिजिटल अरेस्ट से फ्रॉड: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ पूरे देश में जागरुकता आई है. सामाजिक संगठन एवं सोशल मीडिया पर इन्फुएंसर भी लोगों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में कई लोग ठगों के शिकार बने, कारण है कि साइबर ठग पुलिस व जांच एजेंसी बनकर लोगों को डराते हैं, जिससे लोग ठगों से अपनी जानकारी साझा कर बैठते हैं. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में पिछले 9 महीनों में डिजिटल अरेस्ट के 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 60 लाख की राशि का फ्रॉड हुआ है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले ने बताया कि कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले ने बताया कि तकनीक के साथ बढ़ते साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साइबर जागरुकता माह अक्टूबर में अलवर पुलिस की ओर से 1100 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन कर 76 हजार से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया है. इनमें विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के सदस्य, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र शामिल रहे. उन्होंने बताया कि जागरुकता माह में किसी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम होने पर हेल्पलाइन 1930 व संचार साथी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बारे में बताया गया है.

