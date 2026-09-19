ETV Bharat / state

कोटा में महापौर चुनाव: कांग्रेस की सुनीता के पास ना घर और ना वाहन...संपत्ति महज ढाई लाख, जानिए कितना अमीर हैं भाजपा की अनुसुइया

नगर निगम में मेयर के लिए नामांकन पत्र के साथ दाखिल एफिडेविट में दोनों प्रत्याशियों ने घोषित की चल एवं अचल संपत्ति.

Congress candidate Sunita and BJP candidate Anusuiya Goswami
कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता और बीजेपी प्रत्याशी अनुसुइया गोस्वामी (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नगर निगम में महापौर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुमारी सुमन के पास महज ढाई लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि भाजपा उम्मीदवार अनुसुइया गोस्वामी उनसे कई गुना अधिक संपत्ति रखती हैं. अनुसुइया के पास डेढ़ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन के समय दिए हलफनामे में अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है. 100 वार्ड के निगम में भाजपा के 57 और कांग्रेस के 39 पार्षद जीते हैं, जबकि चार निर्दलीय भी विजयी रहे.

ससुर के घर में पति के साथ रहती हैं सुनीता: नामांकन फॉर्म के साथ दिए एफिडेविट के अनुसार, कांग्रेस कैंडिडेट सुनीता कुमारी सुमन की कुल संपत्ति 2.53 लाख है. सुनीता के पास 10 हजार रुपए नकदी हैं. उनके पति हरिओम के पास 80 हजार रुपए हैं. बैंक में उनके 1000 रुपए व जबकि पति के खाते में 2895 हैं. उनकी चल संपत्ति कुल 93,895 है, जबकि केवल 10 ग्राम सोने के जेवर हैं, जिनकी कीमत 1.6 लाख रुपए है. अचल संपत्ति कुछ भी नहीं है. ना उनके पास भूखंड है और ना ही मकान और वाहन. वे अपने ससुर के मकान में पति के साथ रहती हैं. सुनीता व पति के पास दुपहिया या चौपहिया वाहन नहीं है.

पढ़ें: कोटा मेयर चुनाव: कांग्रेस से सुनीता कुमारी सुमन और भाजपा से अनुसुइया गोस्वामी ने दाखिल किया नामांकन

तीन गाड़ियां एवं फ्लैट की मालकिन अनुसुइया: बीजेपी कैंडिडेट अनुसुइया गोस्वामी करोड़पति हैं. उनकी और पति शिवराज गोस्वामी के पास 1.5 लाख रुपए नकदी है. बैंक खातों में 63,946 रुपए है. उनके एवं पति के पास तीन गाड़ियां हैं. इनमें एक की कीमत दो लाख रुपए है, जबकि दो लक्जरी एसयूवी है, जो 13 और 35 लाख रुपए की है. अनुसुइया के पास नए कोटा की मल्टीस्टोरी में 75 लाख रुपए का फ्लैट है. उनके पास 200 ग्राम सोना एवं पति के पास 50 ग्राम सोना है. इनकी कुल कीमत 37.50 लाख है. अनुसुइया की कुल संपत्ति 1.64 करोड़ रुपए है. अनुसुइया पर मल्टी स्टोरी के फ्लैट का 14 लाख 81145 रुपए कर्ज है. पति शिवराज पर लग्जरी एसयूवी का 25 लाख रुपए लोन है.

कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुमारी सुमन

  • चल संपत्ति- 2,53,895 रुपए
  • अचल सम्पति - 0
  • कुल - 2,53,895 रुपए

भाजपा उम्मीदवार अनुसुइया गोस्वामी

  • चल संपत्ति - 89,63,846 रुपए
  • अचल - 75,00,000
  • कुल - 1,64,63,846
  • ऋण - 39,81,145 रुपए

पढ़ें: कोटा नगर निगम चुनाव: रिपोलिंग के नतीजे बाद तस्वीर साफ, जानिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीयों को मिलीं कितनी सीटें

TAGGED:

ASSETS OF BOTH CANDIDATES
BJP CANDIDATE IS MULTI MILLIONAIRE
NOMINATION FOR MAYOR POST
प्रत्याशियों की चल अचल संपत्ति
MAYOR ELECTION IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.