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कोटा में महापौर चुनाव: कांग्रेस की सुनीता के पास ना घर और ना वाहन...संपत्ति महज ढाई लाख, जानिए कितना अमीर हैं भाजपा की अनुसुइया

कोटा: नगर निगम में महापौर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुमारी सुमन के पास महज ढाई लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि भाजपा उम्मीदवार अनुसुइया गोस्वामी उनसे कई गुना अधिक संपत्ति रखती हैं. अनुसुइया के पास डेढ़ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन के समय दिए हलफनामे में अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है. 100 वार्ड के निगम में भाजपा के 57 और कांग्रेस के 39 पार्षद जीते हैं, जबकि चार निर्दलीय भी विजयी रहे.

ससुर के घर में पति के साथ रहती हैं सुनीता: नामांकन फॉर्म के साथ दिए एफिडेविट के अनुसार, कांग्रेस कैंडिडेट सुनीता कुमारी सुमन की कुल संपत्ति 2.53 लाख है. सुनीता के पास 10 हजार रुपए नकदी हैं. उनके पति हरिओम के पास 80 हजार रुपए हैं. बैंक में उनके 1000 रुपए व जबकि पति के खाते में 2895 हैं. उनकी चल संपत्ति कुल 93,895 है, जबकि केवल 10 ग्राम सोने के जेवर हैं, जिनकी कीमत 1.6 लाख रुपए है. अचल संपत्ति कुछ भी नहीं है. ना उनके पास भूखंड है और ना ही मकान और वाहन. वे अपने ससुर के मकान में पति के साथ रहती हैं. सुनीता व पति के पास दुपहिया या चौपहिया वाहन नहीं है.

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तीन गाड़ियां एवं फ्लैट की मालकिन अनुसुइया: बीजेपी कैंडिडेट अनुसुइया गोस्वामी करोड़पति हैं. उनकी और पति शिवराज गोस्वामी के पास 1.5 लाख रुपए नकदी है. बैंक खातों में 63,946 रुपए है. उनके एवं पति के पास तीन गाड़ियां हैं. इनमें एक की कीमत दो लाख रुपए है, जबकि दो लक्जरी एसयूवी है, जो 13 और 35 लाख रुपए की है. अनुसुइया के पास नए कोटा की मल्टीस्टोरी में 75 लाख रुपए का फ्लैट है. उनके पास 200 ग्राम सोना एवं पति के पास 50 ग्राम सोना है. इनकी कुल कीमत 37.50 लाख है. अनुसुइया की कुल संपत्ति 1.64 करोड़ रुपए है. अनुसुइया पर मल्टी स्टोरी के फ्लैट का 14 लाख 81145 रुपए कर्ज है. पति शिवराज पर लग्जरी एसयूवी का 25 लाख रुपए लोन है.