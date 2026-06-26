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खेतड़ी में जमीन विवाद: बेटे ने पिता को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला

मेहाड़ा थाना क्षेत्र के ढोसी गांव की घटना. तीन साल से पिता-पुत्र में था विवाद. आरोपी बेटा फरार.

Police officers taking action following the murder incident.
हत्या की वारदात के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Khetri)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 2:36 PM IST

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खेतड़ी (झुंझुनू): इलाके के मेहाड़ा थाना क्षेत्र के ढोसी गांव में शुक्रवार को जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जब बेटे ने अपने ही पिता की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी. आरोप है कि बेटे ने पिता से पहले मारपीट की और ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिया. वारदात से गांव में सनसनी फैल गई.

मेहाड़ा थाना प्रभारी राम मनोहर ने बताया कि सूचना मिली कि ढोसी निवासी शमशेर जाट ने अपने पिता महावीर जाट की हत्या कर दी. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि करीब तीन वर्षों से जमीन को लेकर पिता महावीर का अपने बेटे शमशेर से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते बेटे ने पहले पिता के साथ मारपीट की और बाद में ट्रैक्टर से कई बार कुचलकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी बेटा शमशेर जाट फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ राम मनोहर पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मौका देखा. पुलिस ने शव राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल खेतड़ी की मोर्चरी में रखवाया.

राम मनोहर, थानाधिकारी, मेहाडा. (ETV Bharat Khetri)

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थानाधिकारी राम मनोहर ने बताया कि मृतक के दामाद राकेश की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वहीं, शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया. पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है. आरोपी बेटे की तलाश है.

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