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Panchayat Election Results : वसुंधरा के गढ़ में ​कांग्रेस को 8 में से 6 पंचायत समितियों में बहुमत, जिला परिषद में कांटे का मुकाबला

मतगणना स्थल पर निरीक्षण करते जिला निर्वाचन अधिकारी ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले में पंचायती राज चुनाव नतीजों ने सियासी तस्वीर काफी दिलचस्प बना दी. जिला परिषद में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही. शुक्रवार को घोषित नतीजों में दोनों दल 16-16 सीट जीतकर बराबरी पर रहे. हालांकि, भाजपा का एक सदस्य पहले ही निर्विरोध चुना जा है. वहीं, पंचायत समितियों में कांग्रेस का दबदबा रहा. कांग्रेस ने जिले की आठ में से छह पंचायत समितियों पर कब्जा किया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज का मजबूत किला माने जाने वाले जिले में भाजपा को बुरी हार का सामना करना पड़ा.