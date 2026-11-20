Panchayat Election Results : वसुंधरा के गढ़ में कांग्रेस को 8 में से 6 पंचायत समितियों में बहुमत, जिला परिषद में कांटे का मुकाबला
झालरापाटन एवं मनोहर थाना पंचायत समिति में भाजपा बोर्ड. 6 जगह कांग्रेस का दबदबा. जिला परिषद में भाजपा को 17 एवं कांग्रेस को 16 सीटें.
Published : November 20, 2026 at 7:27 PM IST
झालावाड़: जिले में पंचायती राज चुनाव नतीजों ने सियासी तस्वीर काफी दिलचस्प बना दी. जिला परिषद में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही. शुक्रवार को घोषित नतीजों में दोनों दल 16-16 सीट जीतकर बराबरी पर रहे. हालांकि, भाजपा का एक सदस्य पहले ही निर्विरोध चुना जा है. वहीं, पंचायत समितियों में कांग्रेस का दबदबा रहा. कांग्रेस ने जिले की आठ में से छह पंचायत समितियों पर कब्जा किया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज का मजबूत किला माने जाने वाले जिले में भाजपा को बुरी हार का सामना करना पड़ा.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शुक्रवार सुबह जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए मतगणना हुई. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि 8 में से 6 पंचायत समितियां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई, जबकि दो भाजपा के पक्ष में रही. वहीं, 33 सदस्यीय जिला परिषद में भाजपा और कांग्रेस दोनों को 16-16 सीटें मिली. हालांकि, वार्ड 19 से भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुकी थीं. इस तरह भाजपा 33 में से 17 वार्ड जीतकर यहां मामूली बहुमत हासिल करने में कामयाब रही.
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पंचायत समितियों में 178 में से 95 सीटों पर कांग्रेस जीती: जिले की पंचायत समितियों के कुल 178 वार्डों में कांग्रेस ने 95 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 79 सीटें मिली. तीन पर निर्दलीय विजयी रहे जबकि एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली.
झालावाड़: पंचायत समितियों में यह रहा नतीजा
- अकलेरा: 23 में से कांग्रेस 12 और भाजपा 10 तथा एक पर आम आदमी पार्टी
- बकानी: 17 में से कांग्रेस 13 और भाजपा 4 पर विजयी
- भवानीमंडी: 21 में से कांग्रेस 12 और भाजपा 9 पर सिमटी
- डग:23 में से कांग्रेस 17 और भाजपा 5 वार्ड में जीती
- झालरापाटन:20 में से भाजपा ने 13 और कांग्रेस 7 ने वार्ड जीते
- खानपुर: 23 में से कांग्रेस ने 12 और भाजपा 11 वार्ड जीते
- मनोहरथाना: 21 में से भाजपा 16 और कांग्रेस 5 सीट पर विजयी
- पिड़ावा: 29 में से कांग्रेस 17 और भाजपा 11 सीटों पर जीती
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