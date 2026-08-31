छोटा चुनाव, बड़ा सियासी संदेश: जयपुर नगर निगम में BJP की टिकट रणनीति में महिला-मुस्लिम फैक्टर
भाजपा ने जयपुर नगर निगम चुनाव में 8 मुस्लिम और 52 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है.
Published : August 31, 2026 at 3:05 PM IST
जयपुर: जयपुर नगर निगम चुनाव को भले ही स्थानीय निकाय की सियासत माना जा रहा हो, लेकिन भाजपा के टिकट वितरण ने इसके राजनीतिक मायने बढ़ा दिए. प्रत्याशियों के चयन में महिला प्रतिनिधित्व और मुस्लिम चेहरों को जगह देकर भाजपा ने सामाजिक संतुलन साधने के साथ अपने राजनीतिक विस्तार का संदेश देने की कोशिश की. भाजपा ने सूची में 52 से अधिक महिलाओं को और 8 के करीब मुस्लिम चेहरों को शामिल कर पार्टी का सामाजिक-राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की. हालांकि वार्ड 76 पर रोचक मामला दिखा, जहां सूची में नाम किसी और का है और सिंबल किसी ओर को दे दिया. पेश है एक रिपोर्ट-
76 वार्डों में टिकट पर रोचक मुकाबला: नगर निकाय चुनाव में जयपुर की करीब 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर अभी भी पेंच फंसा है. मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट और कुलदीप मिश्रा के नाम चर्चा में हैं. सूची में पुनीत कर्णावट का नाम आने के बावजूद विधायक कालीचरण सराफ ने कुलदीप मिश्रा को सिंबल दिया है. अब प्रदेश नेतृत्व मामले को सुलझाने में जुटा है. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा, पार्टी ने नगर निगम चुनाव में मजबूत, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया और सहमति से निर्णय लिया गया है.
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जयपुर में इस बार भाजपा का बोर्ड बनेगा: मुस्लिम फैक्टर को लेकर परनामी ने कहा कि भाजपा सभी वर्गों और विचारों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है. प्रत्याशियों के चयन में भी इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया है. इनकी अपने वार्ड में पकड़ है. जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं. पांच लंबित नामों को लेकर उन्होंने कहा, इस पर किसी तरह का विवाद नहीं है. पार्टी जल्द ही शेष नाम भी घोषित कर देगी. परनामी ने कहा कि जयपुर सहित प्रदेश की 309 नगर निकायों में भाजपा मजबूत स्थिति में है और पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी.
8 मुस्लिम चेहरों के जरिए नए वोट बैंक की तलाश : भाजपा ने जयपुर निगम की 150 सीटों में जारी हुई 145 नामों की सूची में 8 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है. इनमें वार्ड 19 से शहनवाज अंसारी, वार्ड 109 से जाकिर खान कायमखानी, वार्ड 113 से फरीदुद्दीन ‘जैकी’, वार्ड 117 से शब्बो जहां, वार्ड 128 से माजिद पठान, वार्ड 136 से मिजाना मिर्जा, वार्ड 137 से रहीस मंसूरी और वार्ड 146 से अफसाना शामिल हैं. राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा वार्ड 19 जैसी सामान्य सीट से शहनवाज अंसारी को टिकट दिए जाने की है. भाजपा का यह फैसला संकेत देता है कि पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
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52 महिला प्रत्याशी, महिला नेतृत्व पर दांव : भाजपा ने 52 महिला प्रत्याशियों को टिकट देकर महिला नेतृत्व को भी अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया. 150 वार्डों में से जारी हुई 145 की सूची में 52 महिलाओं को टिकट दिया. अब तक जारी हुई सूची के अनुसार 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों से ऊपर जाकर भाजपा ने नारी शक्ति वंदन का संदेश दिया है. यह संख्या केवल आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सामान्य और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वार्डों में भी महिला चेहरों को मौका दिया गया है.पार्टी की रणनीति में महिला वोटर भी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं. स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और परिवार स्तर पर उनके प्रभाव को देखते हुए भाजपा महिला प्रत्याशियों के जरिए ‘महिला नेतृत्व’ और ‘महिला सम्मान’ का राजनीतिक संदेश मजबूत करने की कोशिश कर रही है.
सामाजिक समीकरण के साथ जीत की चुनौती : भाजपा के लिए टिकट वितरण का अगला चरण अब चुनावी प्रबंधन होगा. मुस्लिम प्रत्याशियों के जरिए अल्पसंख्यक इलाकों में पहुंच बढ़ाने और महिला चेहरों के जरिए महिला मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति तभी सफल होगी, जब इन प्रत्याशियों को स्थानीय स्तर पर मजबूत जनसमर्थन मिले. भाजपा की सूची में महिला और मुस्लिम फैक्टर महज प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक विस्तार की रणनीति के संकेत दे रहे हैं.
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इन वार्डों से भाजपा से महिला प्रत्याशी
- वार्ड 4- पिंकी देवी शर्मा
- वार्ड 6 - स्नेहलता साबू
- वार्ड 7- पूजा
- वार्ड 8 - सुमन अग्रवाल
- वार्ड 9 - मंजू अग्रवाल
- वार्ड 10 - पलक यादव
- वार्ड 19 - शहनवाज अंसारी
- वार्ड 20 - डॉ. उदिता सिंह चौहान
- वार्ड 25 - चंचल कंवर
- वार्ड 26 - श्रवणी देवी
- वार्ड 32 - श्वेता सुरोलिया
- वार्ड 33 - सीमा यादव
- वार्ड 46 - शिवकांता पांडे
- वार्ड 47 - दीपा नाथावत
- वार्ड 56 - रेखा सैनी
- वार्ड 58 - सरोज वर्मा
- वार्ड 59 - बबली वर्मा
- वार्ड 69 - पूनम चोयल
- वार्ड 70 - सुशीला देवी
- वार्ड 71 - निशा गौड़
- वार्ड 72 - गट्टू
- वार्ड 73 - जयश्री गर्ग
- वार्ड 75 - पूजा सन्मुखानी
- वार्ड 80 - दलजीत कौर
- वार्ड 82 - ममता यादव
- वार्ड 86 - उषा टाटीवाल
- वार्ड 87 - प्रतिभा शर्मा
- वार्ड 88 - शशि कुमारी मिश्रा
- वार्ड 90 - सरोज कंवर
- वार्ड 92 - शीला शर्मा
- वार्ड 94 - सुनीता मेहरा
- वार्ड 100- कविता शर्मा
- वार्ड 107 - अनुराधा माहेश्वरी
- वार्ड 108 - मीनाक्षी पारीक
- वार्ड 110 - ज्योति खंडेलवाल
- वार्ड 116 - लक्ष्मी देवी कोली
- वार्ड 117- शबाब जहां
- वार्ड 123 - पूनम मेहता
- वार्ड 124 - मनभरी देवी
- वार्ड 125 - लक्ष्मी देवी उज्जैनिया
- वार्ड 126 - रीमा उमरवाल
- वार्ड 133 - सीमा पारीक
- वार्ड 136 - मिजाना मिर्जा
- वार्ड 138 - ममता
- वार्ड 139 - रेनू खंडेलवाल
- वार्ड 142 - मंजू महावर
- वार्ड 143 - निधि सैनी
- वार्ड 145 - वंदना जोशी
- वार्ड 146 - अफसाना
- वार्ड 148 - मीनू सैनी
- वार्ड 149 - सीनू पारीक
- वार्ड 150 - शालू मीणा
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