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छोटा चुनाव, बड़ा सियासी संदेश: जयपुर नगर निगम में BJP की टिकट रणनीति में महिला-मुस्लिम फैक्टर

जयपुर: जयपुर नगर निगम चुनाव को भले ही स्थानीय निकाय की सियासत माना जा रहा हो, लेकिन भाजपा के टिकट वितरण ने इसके राजनीतिक मायने बढ़ा दिए. प्रत्याशियों के चयन में महिला प्रतिनिधित्व और मुस्लिम चेहरों को जगह देकर भाजपा ने सामाजिक संतुलन साधने के साथ अपने राजनीतिक विस्तार का संदेश देने की कोशिश की. भाजपा ने सूची में 52 से अधिक महिलाओं को और 8 के करीब मुस्लिम चेहरों को शामिल कर पार्टी का सामाजिक-राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की. हालांकि वार्ड 76 पर रोचक मामला दिखा, जहां सूची में नाम किसी और का है और सिंबल किसी ओर को दे दिया. पेश है एक रिपोर्ट-

76 वार्डों में टिकट पर रोचक मुकाबला: नगर निकाय चुनाव में जयपुर की करीब 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर अभी भी पेंच फंसा है. मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट और कुलदीप मिश्रा के नाम चर्चा में हैं. सूची में पुनीत कर्णावट का नाम आने के बावजूद विधायक कालीचरण सराफ ने कुलदीप मिश्रा को सिंबल दिया है. अब प्रदेश नेतृत्व मामले को सुलझाने में जुटा है. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा, पार्टी ने नगर निगम चुनाव में मजबूत, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया और सहमति से निर्णय लिया गया है.

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष परनामी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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जयपुर में इस बार भाजपा का बोर्ड बनेगा: मुस्लिम फैक्टर को लेकर परनामी ने कहा कि भाजपा सभी वर्गों और विचारों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है. प्रत्याशियों के चयन में भी इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया है. इनकी अपने वार्ड में पकड़ है. जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं. पांच लंबित नामों को लेकर उन्होंने कहा, इस पर किसी तरह का विवाद नहीं है. पार्टी जल्द ही शेष नाम भी घोषित कर देगी. परनामी ने कहा कि जयपुर सहित प्रदेश की 309 नगर निकायों में भाजपा मजबूत स्थिति में है और पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी.

8 मुस्लिम चेहरों के जरिए नए वोट बैंक की तलाश : भाजपा ने जयपुर निगम की 150 सीटों में जारी हुई 145 नामों की सूची में 8 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है. इनमें वार्ड 19 से शहनवाज अंसारी, वार्ड 109 से जाकिर खान कायमखानी, वार्ड 113 से फरीदुद्दीन ‘जैकी’, वार्ड 117 से शब्बो जहां, वार्ड 128 से माजिद पठान, वार्ड 136 से मिजाना मिर्जा, वार्ड 137 से रहीस मंसूरी और वार्ड 146 से अफसाना शामिल हैं. राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा वार्ड 19 जैसी सामान्य सीट से शहनवाज अंसारी को टिकट दिए जाने की है. भाजपा का यह फैसला संकेत देता है कि पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है.