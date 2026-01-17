ETV Bharat / state

चांदी के दामों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 17 दिनों में 53,500 रुपये महंगी हुई, सोने के दाम भी बढ़े

जयपुर सर्राफा बाजार में चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कीमतें 2.89 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 2:13 PM IST

जयपुर: सर्राफा बाजार में चांदी ने एक बार फिर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चांदी की कीमतें अब नए उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं. बीते कुछ दिनों में चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है. 17 दिनों में चांदी 53 हजार रुपये से अधिक महंगी हुई है. 1 जनवरी 2026 को चांदी के दाम लगभग 2 लाख 35 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास थे.

जयपुर सर्राफा बाजार के पदाधिकारी मातादीन सोनी का कहना है कि चांदी में तेजी की स्थिति बनी हुई है. चीन सरकार ने जनवरी 2026 से चांदी के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगा दिए हैं. इससे वैश्विक स्तर पर चांदी की उपलब्धता में कमी आई है. ईवी कारों में उपयोग बढ़ने की संभावना से सोलर पैनल, गैजेट्स के साथ ही औद्योगिक मांग में तेजी के कारण चांदी महंगी हो रही है.

शनिवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरेट सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना 300 रुपये महंगा हुआ है, जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 45 हजार 500 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 36 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.

चांदी 53 हजार महंगी हुई: बीते 17 दिनों की बात करें तो चांदी 53 हजार 500 रुपये महंगी हुई है. शनिवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी के दाम 2 लाख 89 हजार रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं. मातादीन सोनी का कहना है कि चांदी अब नए युग का सोना बनने जा रही है. आज का युवा चांदी के फैन्सी उत्पादों को अधिक पसंद कर रहा है. इसके साथ ही परिवारों में चांदी का घरेलू उपयोग बढ़ने लगा है.

