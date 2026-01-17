ETV Bharat / state

चांदी के दामों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 17 दिनों में 53,500 रुपये महंगी हुई, सोने के दाम भी बढ़े

चांदी के दाम बढ़े ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सर्राफा बाजार में चांदी ने एक बार फिर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चांदी की कीमतें अब नए उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं. बीते कुछ दिनों में चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है. 17 दिनों में चांदी 53 हजार रुपये से अधिक महंगी हुई है. 1 जनवरी 2026 को चांदी के दाम लगभग 2 लाख 35 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास थे. जयपुर सर्राफा बाजार के पदाधिकारी मातादीन सोनी का कहना है कि चांदी में तेजी की स्थिति बनी हुई है. चीन सरकार ने जनवरी 2026 से चांदी के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगा दिए हैं. इससे वैश्विक स्तर पर चांदी की उपलब्धता में कमी आई है. ईवी कारों में उपयोग बढ़ने की संभावना से सोलर पैनल, गैजेट्स के साथ ही औद्योगिक मांग में तेजी के कारण चांदी महंगी हो रही है.