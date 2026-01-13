ETV Bharat / state

ऑडी हिट एंड रन: मुख्य आरोपी दिनेश अब भी फरार, मदद करने वाले पांच पकड़े, अब तक सात गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी के चर्चित ऑडी हिट एंड रन मामले में पुलिस अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. हादसे के समय कार चला रहा दिनेश रणवां अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. इस बीच दिनेश की मदद करने के आरोप में पुलिस ने एक डॉक्टर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन्होंने दिनेश की भागने में मदद की थी. उसे वाहन और कैश मुहैया करवाया था. इधर, दो लोग जो हादसे के वक्त कार में सवार थे. उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने अब तक दो वाहन जब्त किए हैं. इनमें एक ऑडी है. जिससे हादसा हुआ और दूसरी गाड़ी, जिससे दिनेश घटनास्थल से भागा. उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. गिरफ्तार लोगों में कांस्टेबल और डॉक्टर शामिल: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि ऑडी से हुए हादसे के मामले में कार चालक दिनेश की तलाश जारी है. हादसे के समय कार में सवार मुकेश कुमार रणवां और पप्पू चौधरी को गिरफ्तार किया गया है. मुकेश पुलिस में कांस्टेबल है. वहीं, ऑडी के चालक दिनेश को घटनास्थल से छुपाने और भागने में मदद करने के आरोप में डॉ. अशोक मीणा, सुमित कुमार, भागचंद, शिवराज और नितिन को गिरफ्तार किया गया है. इन्होंने आरोपी को भगाने और छुपाने में मदद की और वाहन व नकदी मुहैया करवाई है. पढ़ें: जयपुर में बेकाबू ऑडी कार ने 15 से ज्यादा लोगों को रौंदा, एक शख्स की मौत, हादसे का CCTV आया सामने