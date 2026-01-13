ETV Bharat / state

ऑडी हिट एंड रन: मुख्य आरोपी दिनेश अब भी फरार, मदद करने वाले पांच पकड़े, अब तक सात गिरफ्तार

जयपुर में 9 जनवरी की रात को तेज रफ्तार ऑडी ने 16 लोगों को टक्कर मारी थी. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

Jaipur Audi hit and run case
गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 2:25 PM IST

जयपुर: राजधानी के चर्चित ऑडी हिट एंड रन मामले में पुलिस अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. हादसे के समय कार चला रहा दिनेश रणवां अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. इस बीच दिनेश की मदद करने के आरोप में पुलिस ने एक डॉक्टर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन्होंने दिनेश की भागने में मदद की थी. उसे वाहन और कैश मुहैया करवाया था. इधर, दो लोग जो हादसे के वक्त कार में सवार थे. उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने अब तक दो वाहन जब्त किए हैं. इनमें एक ऑडी है. जिससे हादसा हुआ और दूसरी गाड़ी, जिससे दिनेश घटनास्थल से भागा. उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

गिरफ्तार लोगों में कांस्टेबल और डॉक्टर शामिल: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि ऑडी से हुए हादसे के मामले में कार चालक दिनेश की तलाश जारी है. हादसे के समय कार में सवार मुकेश कुमार रणवां और पप्पू चौधरी को गिरफ्तार किया गया है. मुकेश पुलिस में कांस्टेबल है. वहीं, ऑडी के चालक दिनेश को घटनास्थल से छुपाने और भागने में मदद करने के आरोप में डॉ. अशोक मीणा, सुमित कुमार, भागचंद, शिवराज और नितिन को गिरफ्तार किया गया है. इन्होंने आरोपी को भगाने और छुपाने में मदद की और वाहन व नकदी मुहैया करवाई है.

9 जनवरी को हुआ था हादसा: उन्होंने बताया कि मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी में खरबास सर्किल पर 9 जनवरी की रात को एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने थड़ी-ठेलों को टक्कर मारते हुए 16 लोगों को कुचल दिया था. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. जबकि गंभीर घायलों का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार चल रहा है. हादसे के समय कुछ लोग वहां काम कर रहे थे, जबकि कुछ लोग खाना खा रहे थे. इस घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

नशे में चूर था कार चालक: अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि कार चालक दिनेश शराब के नशे में चूर था. वह तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था. बेकाबू कार थड़ी-ठेलों में घुस गई और 16 लोगों को कुचल दिया. मौके पर एकत्रित हुई भीड़ में फायदा उठाकर वह निकल गया. इसके बाद उसने अपने दोस्त डॉ. अशोक को कॉल किया. जिन्होंने दिनेश को कार में रिंग रोड तक छोड़ा. इसके बाद से दिनेश फरार है और उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया. पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है.

