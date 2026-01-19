हमीरपुर लव जिहाद मामले में पीड़िता ने उठाई और कइयों पर उंगली, बुलडोजर एक्शन की तैयारी !
हमीरपुर लव जिहाद को लेकर बांदा में बाबा धीरेंद्र शास्त्री का बयान वायरल हुआ है. आरोपी का पिता हिरासत में जेल में है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 11:07 AM IST
Updated : January 19, 2026 at 11:13 AM IST
हमीरपुर: हमीरपुर लव जिहाद मामले में पीड़िता के अदालत में दर्ज धारा 164 के बयान के बाद मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ गई है. थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया पीड़िता ने बयान में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव की बात कही है.
इसके बाद पुलिस ने केस डायरी में नए नाम जोड़ते हुए गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं. फरार आरोपियों की तलाश में अलग-अलग टीमें गठित कर छापेमारी की जा रही है.
प्रशासन की सख्ती: संपत्ति पर कार्रवाई की तैयारी
पीड़िता के बयान के बाद प्रशासनिक शिकंजा भी कसता जा रहा है. एसडीएम सदर ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंच कर आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों का ब्योरा खंगाला. अवैध निर्माण को लेकर नगर पंचायत को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
सोमवार को सिंचाई विभाग की टीम बंधी (सरकारी भूमि) की नापजोख करेगी. रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन हाईकोर्ट से जुड़े आदेशों की भी कानूनी जांच कर रहा है.
इसमें रसूख का इस्तेमाल कर रोकी गई नाली, नगर पंचायत ने चस्पा किया नोटिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने नगर पंचायत की नाली को मकान की नींव में दबाकर जल निकासी रोक दी थी.
इसके चलते नगर पंचायत को नाली का रुख मोड़ना पड़ा. अब इसी मकान पर नोटिस चस्पा कर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव, सिमी कनेक्शन की जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं. मुख्य आरोपी के पिता के इस्लामिक मूवमेंट (SIMI) से कथित संबंधों को लेकर सबूत खंगाले जा रहे हैं.
सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को कुछ अहम इनपुट मिले हैं, जिनकी गोपनीय जांच चल रही है. आयशा मस्जिद से जुड़ा पुराना एंगल भी जांच के घेरे में है.
जांच एजेंसियां आयशा मस्जिद के निर्माण और उसके उपयोग को लेकर भी पुराने तथ्यों को खंगाल रही हैं. सूत्रों के अनुसार बाहर से आने वाले धर्म प्रचारकों के ठहरने और गतिविधियों पर भी जानकारी जुटाई जा रही है. सोशल मीडिया टिप्पणी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है.
कतर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी
मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता पाया गया है. कतर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है. स्थानीय लोगों ने उसकी टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. पुलिस स्तर पर डिजिटल गतिविधियों की निगरानी की जा रही है. पूरा परिवार भूमिगत, मकानों में ताले को लेकर भी है. मुख्य आरोपी का पूरा परिवार कस्बा छोड़कर फरार है.
आधा दर्जन से अधिक मकानों में ताले लटक रहे हैं. सभी कारोबार ठप पड़े हैं. स्थानीय स्तर पर इसे कानूनी दबाव का सीधा असर माना जा रहा है.
हमीरपुर लव जिहाद मामले से जुड़े बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बयान आया है. यह बयान बांदा में चल रही कथा के दौरान रिकॉर्ड किया गया था, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा— “उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही जमाना चल रहा है.” उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में दोषियों के बजाय बजरंग दल के लोगों को थाने में डाल दिया गया.
साथ ही प्रशासन को लेकर उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी किसी दबाव या इशारों पर काम करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब उनकी बेटियां भी लव जिहाद जैसे मामलों का शिकार होंगी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सुनने में आया है कि सुमेरपुर में हिंदू समाज अब जाग रहा है.
अब तक की कार्रवाई
बता दें कि पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने शनिवार को मुख्य आरोपी के पिता मौलाना खान को न्यायालय में पेश किया था. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
थानाध्यक्ष अनूप सिंह के अनुसार, मुठभेड़ में घायल मुख्य आरोपी अफ़ान का कानपुर में इलाज चल रहा है. उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा. संभावना है कि आज सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है.
शासन स्तर से सख्ती, संपत्ति का ब्योरा तलब
उधर लव जिहाद, गैंगरेप और धर्मांतरण के दबाव से जुड़े इस प्रकरण को शासन ने गंभीरता से लिया है. शासन के आदेश पर आरोपी पिता-पुत्र की संपत्ति का पूरा ब्योरा मांगा गया है.
आदेश के बाद राजस्व विभाग, स्थानीय अभिसूचना इकाई और अन्य खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और अपने स्तर से जांच कर रिपोर्ट शासन को भेज रही हैं.
जांच में सामने आया है कि दशकों पहले आरोपियों के पास केवल एक आरा मशीन थी, जिसमें आटा चक्की लगाकर काम किया जाता था. समय के साथ कारोबार बढ़ा और अब इनके पास करोड़ों की संपत्ति होने की बात सामने आ रही है.
मुख्य आरोपी के पिता का वर्तमान में प्रमुख कारोबार जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त बताया जा रहा है. इसमें बेनामी संपत्ति की भी आशंका जताई जा रही है.
कुल मिलाकर, हमीरपुर के इस मामले में एक ओर कार्रवाई तेज है, तो दूसरी ओर वायरल बयानों और वीडियो ने मामले को और सुर्खियों में ला दिया है.
