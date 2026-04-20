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बाघों के खौफ में उत्तराखंड की बस्तियां, वन्यजीवों के 3 महीने में 117 हमले, 20 की मौत, 97 घायल

10 लोगों की जान अकेले बाघों ने ली: दरअसल इन 20 मौतों में से आधी यानी 10 लोगों की जान अकेले टाइगर के हमलों में गई है. यह आंकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि टाइगर के हमलों में किसी के घायल होने की कोई घटना सामने नहीं आई है. यानी टाइगर ने जिस पर भी हमला किया, वह जानलेवा साबित हुआ. इससे साफ है कि टाइगर के हमले बेहद आक्रामक और घातक हो रहे हैं. क्षेत्रवार आंकड़ों पर गौर करें तो रामनगर डिवीजन में तीन और नैनीताल डिवीजन में दो लोगों की मौत टाइगर हमलों में हुई है.

बाघों के हमले में इस साल अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है (Photo Courtesy: Forest Department)

तीन महीनों में हमलों का सैकड़ा पार: आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2026 के पहले तीन महीनों में ही वन्यजीवों के हमलों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 97 लोग घायल हुए हैं. ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और इसे नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. खास बात यह है कि इन हमलों में टाइगर सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है.

उत्तराखंड में बाघ 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट के साथ हमले कर रहे हैं (Photo Courtesy: Forest Department)

बाघों के खौफ में उत्तराखंड की बस्तियां: उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष साल 2026 में एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है. पहाड़ी राज्य में जंगली जानवरों और इंसानों का आमना-सामना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस साल के शुरुआती तीन महीनों के आंकड़े हालात की गंभीरता को साफ तौर पर बयां कर रहे हैं. जनवरी से मार्च के बीच न केवल लेपर्ड (गुलदार) बल्कि हाथी और टाइगर जैसे खतरनाक वन्यजीवों के हमलों में तेजी आई है, जिससे लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है.

देहरादून: उत्तराखंड में यूं तो इंसानों का जंगली जानवरों से सामना होना कोई नईं बात नहीं है, लेकिन कई बार इन मामलों की संख्या इस कदर बढ़ जाती है कि संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में डर का माहौल बनने लगता है. मौजूदा साल 2026 के शुरुआती 3 महीने भी इन्हीं हालातों को बयां करते दिखाई देते हैं. स्थिति यह है कि शुरुआती 3 महीनो में ही वन्यजीवों के हमले का सैकड़ा पर हो चुका है. इसमें सबसे घातक वन्य जीव के रूप में टाइगर दिखाई दे रहा है.

बाघ के आतंक से कई बस्तियों के लोग थर्रा रहे हैं (Photo Courtesy: Forest Department)

वन विभाग मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने में नाकाम: वन विभाग लगातार इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयास करने की बात कर रहा है. विभाग का कहना है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है. इसमें लोगों को जागरूक करना सबसे अहम माना जा रहा है. वन विभाग का मानना है कि जब तक स्थानीय लोग सतर्क और जागरूक नहीं होंगे, तब तक इन घटनाओं में कमी लाना मुश्किल है.

वन मंत्री ने लोगों से सावधान रहने को कहा: उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा है कि-

विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में सोलर लाइट लगाने, वन क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं. इसके बावजूद अगर लोग सावधानी नहीं बरतते हैं, तो खतरा बना रहता है.

-सुबोध उनियाल वन मंत्री उत्तराखंड-

वन मंत्री की समाज के हर वर्ग से जिम्मेदारी निभाने की अपील: वन मंत्री के अनुसार कई बार लोग जंगल के किनारे या अंदर बिना किसी सतर्कता के चले जाते हैं, जिससे जंगली जानवरों के साथ उनका आमना-सामना हो जाता है. ऐसे में विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए समाज के हर वर्ग को जिम्मेदारी निभानी होगी.

प्रमुख वन संरक्षक ने बताया वन्यजीवों के मूवमेंट पैटर्न में बदलाव को कारण: उधर प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि-

बदलते समय के साथ वन्यजीवों के व्यवहार और मूवमेंट पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है. पहले जो जानवर जंगल के भीतर ही सीमित रहते थे, अब वे मानव बस्तियों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे जंगलों में भोजन की कमी, बढ़ता मानव हस्तक्षेप और प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना.

-रंजन कुमार मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ उत्तराखंड-

आने वाले समय में समस्या विकराल होने की आशंका: रंजन मिश्रा के अनुसार जानवरों के व्यवहार में आ रहे इस बदलाव को समझना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि लोगों को बार-बार जागरूक करना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि किन परिस्थितियों में खतरा बढ़ सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है. उन्होंने यह भी माना कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है.

वन महकमा लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है (Photo Courtesy: Forest Department)

इस साल के शुरुआती तीन महीनों में वन्यजीवों के 117 हमले: अगर पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों से तुलना करें तो स्थिति और भी चिंताजनक लगती है. साल 2025 में पूरे 12 महीनों के दौरान 68 लोगों की मौत वन्यजीव हमलों में हुई थी. जबकि 2026 में केवल तीन महीनों के भीतर ही 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इस तुलना से साफ है कि इस साल घटनाओं की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है.

उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में वन क्षेत्र मौजूद हैं, वहां मानव-वन्यजीव संघर्ष को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और आम जनता मिलकर काम करें.

ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाने, जंगलों के आसपास सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, वन्यजीवों की निगरानी बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने से इन घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसके साथ ही लोगों को यह भी समझना होगा कि जंगल और वन्यजीवों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है, जितना उनकी अपनी सुरक्षा.

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