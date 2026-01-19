ETV Bharat / state

बिना टिकट यात्रा पर सख्ती: दिल्ली मंडल में 4.35 लाख बिना टिकट यात्रियों पर कार्रवाई, वसूला 31.88 करोड़ रुपये का जुर्माना

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री न केवल रेलवे को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, वैधयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा में भी बाधा उत्पन्न करते हैं.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
नई दिल्लीः बिना टिकट यात्रा व अनधिकृत रूप से ट्रेनों में प्रवेश की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सघन टिकट जांच अभियान चलाया है. इन अभियानों के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, जिससे न सिर्फ रेलवे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई बल्कि नियमों का पालन करने वाले यात्रियों के अधिकारों की भी रक्षा सुनिश्चित हुई.

दिल्ली मंडल द्वारा ये टिकट जांच अभियान वाणिज्य विभाग व रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के संयुक्त सहयोग से नियमित व आकस्मिक रूप से चलाया गया. इसका उद्देश्य ट्रेनों और रेलवे परिसरों में बिना टिकट यात्रा, अनियमित टिकटों का उपयोग और बिना बुक किए गए सामान के परिवहन पर प्रभावी रोक लगाना रहा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री न केवल रेलवे को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वैध टिकट लेकर यात्रा कर रहे यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा में भी बाधा उत्पन्न करते हैं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनंसपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल से दिसंबर 2025 तक) के दौरान दिल्ली मंडल में टिकट रहित यात्रा, अनियमित टिकट व बिना बुक किए गए सामान से जुड़े कुल 4.35 लाख मामले पकड़े गए. इन मामलों में कार्रवाई के जरिए रेलवे को 31.88 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की समान अवधि की तुलना में काफी ज्यादा है. वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में 3.66 लाख मामलों में कार्रवाई हुई थी, जिससे 27.08 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. इस प्रकार मामलों की संख्या व राजस्व दोनों में क्रमशः 17.74 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

मुख्य जनंसपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि टिकट जांच अभियानों के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे यात्रियों को पकड़ा गया, जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, अनधिकृत रूप से ट्रेनों में प्रवेश कर चुके थे या रेलवे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. आरपीएफ व टिकट जांच कर्मचारियों ने स्टेशन परिसरों, प्लेटफार्मों और चलती ट्रेनों में जांच कर कार्रवाई की. वहीं दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) पुष्पेश रमण त्रिपाठी ने यात्रियों से अपील की है कि वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें. टिकट जांच स्टाफ के साथ सहयोग करें. उन्होंने कहा कि टिकट लेकर यात्रा करना न सिर्फ कानूनी दायित्व है, बल्कि यह सभी यात्रियों की सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने में भी सहायक है. आगे भी इस तरह के टिकट जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे, जिससे टिकट रहित यात्रा पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके.

