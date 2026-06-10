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आधी रात को गांव में घुसे बदमाश, ग्रामीणों की हुंकार पर गाड़ी छोड़ भागे, लोग बोले-डकैती डालने या सोलर प्लेट्स चुराने आए थे

वाहन को ट्रैक्टर से थाने ले जाते ग्रामीण ( ETV Bharat Bundi )