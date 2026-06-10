आधी रात को गांव में घुसे बदमाश, ग्रामीणों की हुंकार पर गाड़ी छोड़ भागे, लोग बोले-डकैती डालने या सोलर प्लेट्स चुराने आए थे
ग्रामीणों का कहना था कि बदमाश डकैती या खेतों से सोलर पैनल चुराने आए था. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
Published : June 10, 2026 at 11:51 AM IST
बूंदी: जिले के दईखेड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात ग्रामीणों ने अपनी सतर्कता से बड़ी वारदात टाल दी. काली थार गाड़ी से सवार होकर आए संदिग्धों को ग्रामीणों ने खेतों में घेर लिया. खुद को घिरता देख बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, लेकिन गाड़ी वहीं छोड़ गए, जिसे बाद में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से बांधकर थाने पहुंचा दिया. ग्रामीणों का कहना था कि बदमाश डकैती की मंशा से आए थे. वहीं, कुछ लोगों ने आशंका जताई कि यह गिरोह खेतों से सोलर पैनल चुराने आया था. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
गांव में जाग से बिगड़ा खेल: दईखेड़ा थाना प्रभारी धारा सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी कि देर रात काली थार गाड़ी गांव में संदिग्ध तरीके से घूमती दिखी. गांव में लोगों की आवाजाही और जाग के कारण ग्रामीणों की नजर पड़ गई. जैसे ही ग्रामीणों को संदेह हुआ, उन्होंने शोर मचाया. अचानक हलचल से घबराए बदमाश गाड़ी लेकर गांव से बाहर खेतों की ओर भागे. बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके पीछे दौड़े. गाड़ी सवारों को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया. प्रत्यक्षदर्शी मनीष मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने कुछ देर तक बदमाशों का पीछा किया. उन्हें खेतों में घेर लिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण देखकर गाड़ी सवार चार से पांच बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जबकि गाड़ी वहीं छोड़ गए. ग्रामीणों का आरोप है कि बदमाशों के पास हथियार भी थे.
पढ़ें:फर्जी नंबर प्लेट लगा कर रहे थे तस्करी, वाहन भिड़ा तो छोड़ भागे...731 किलो डोडा चूरा बरामद
डकैती या चोर गिरोह की जांच: घटना के बाद ग्रामीणों ने रात करीब एक से दो बजे पुलिस को सूचना दी. पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी ली. मौका देखा. वाहन की जांच की. ग्रामीणों ने गाड़ी को ट्रैक्टर से बांधकर थाने पहुंचा दिया. थाना प्रभारी धारा सिंह ने बताया कि खेत से बरामद काली थार को धारा 102 के तहत जब्त कर लिया है. पुलिस को नंबर प्लेट फर्जी होने का शक भी है. पुलिस को वाहन से कुछ कपड़े तथा टूल बॉक्स मिला है. ग्रामीणों के अनुसार वाहन में चार से पांच लोग थे. पुलिस जांच कर रही है कि संदिग्ध किसी डकैती गिरोह से जुड़े हैं या खेतों में लगे सोलर पैनलों की चोरी करने वाली गैंग का हिस्सा हैं.
जल्द गिरफ्तारी का दावा: पुलिस ने घटना के बाद आसपास के मार्गों पर पड़ताल शुरू की. एसएचओ के अनुसार, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी वाहन की आवाजाही की जांच कराई, लेकिन यह वाहन वहां से नहीं आया. प्रारंभिक अनुमान है कि गाड़ी ने कोटा-दौसा हाईवे की ओर से प्रवेश किया था. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज, वाहन के मालिकाना रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. एसएचओ ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
पढ़ें: बूंदी: फर्जी अफसर बनकर गांव में घुसा ठग, सरकारी योजना का झांसा देकर महिलाओं को ठगा