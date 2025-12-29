ETV Bharat / state

CS चैलेंजर ट्रॉफी में राजस्थान लेखा सेवा ने 24 रनों से जीता मुकाबला, भारतीय प्रशासनिक सेवा उपविजेता

स्पोर्ट्स ऑफिसर मालती ने बताया कि सी.एस. चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा पिछले दस साल से किया जा रहा है. इस बार क्रिकेट प्रतियोगिता को भी इसमें सम्मिलित किया गया. इसके पूर्व पिछले दस वर्षों में केवल बैडमिंटन एवं टेनिस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं.

जयपुरः सी.एस. चैलेंजर ट्रॉफी का समापन सोमवार को हुआ. फाइनल मैच में राजस्थान लेखा सेवा की टीम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की टीम को 24 रनों से पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया. इससे पहले सेमी-फाइनल में राजस्थान लेखा सेवा की टीम ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की टीम को पराजित किया.

उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग द्वारा सी.एस. चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन 25 से 29 दिसंबर तक किया गया. इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्य सेवाओं की टीमों ने भाग लिया. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), राजस्थान पुलिस सेवा (RPS), राजस्थान लेखा सेवा (RACS) तथा अन्य राज्य सेवाएं शामिल थीं. क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) तथा राजस्थान लेखा सेवा (RACS) की टीमें फाइनल में पहुंचीं.

महिला टीम ने जीता स्वर्णः इसके अतिरिक्त, राजस्थान लेखा सेवा की महिला टीम ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया. साथ ही टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी राजस्थान लेखा सेवा की टीम ने जीता. समापन समारोह में राजीव शर्मा, महानिदेशक पुलिस उपस्थित रहे. उनके साथ नीरज कुमार पवन, सचिव (खेल), नवीन महाजन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पूनम, संभागीय आयुक्त, जयपुर तथा जितेन्द्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर, जयपुर भी उपस्थित थे. विजेता टीमों को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गई.