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कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला: जांच में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में ही नहीं मिला 'ऑक्सीटोसिन', बिक्री पर तुरंत रोक

इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन ही नहीं: ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने कहा कि विभाग की लैब जांच में खुलासा हुआ कि बाजार में बेचा जा रहा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन तत्व ही मौजूद नहीं था. हालांकि ड्रग डिपार्टमेंट का कहना है कि प्रसूताओं को यह दवा दी गई थी या नहीं, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है. कोटा में जिन प्रसूताओं की मौत हुई थी, उनकी सिजेरियन डिलीवरी की गई थी.

जयपुर: कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले के बाद जांच के लिए उठाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के सैंपल अमानक पाए गए हैं. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने इस संबंध में अलर्ट नोटिस जारी करते हुए प्रदेशभर के अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और दवा वितरकों को संबंधित बैच की बिक्री और उपयोग तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं.

इंजेक्शन अमानक घोषित: यह इंजेक्शन अमृतसर स्थित एक कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित बैच के सैंपल परीक्षण में दवा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली, जिसके बाद इसे अमानक घोषित किया गया है. कोटा में हाल ही में कुछ प्रसूताओं की मौत के बाद ड्रग विभाग ने एहतियातन कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे थे. इनमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी शामिल था, जिसकी रिपोर्ट अब अमानक आई है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मौतों का सीधा संबंध इसी इंजेक्शन से है या नहीं.

21 दवाएं सेफ: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्ट-ऑपरेटिव गायनी वार्ड में मरीजों की मौत के गंभीर मामले के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया था. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMSCL) को निर्देश जारी कर संदिग्ध दवा स्टॉक के उपयोग और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.

30 से अधिक दवाओं के सैंपल लिए गए: कोटा और बूंदी के ड्रग कंट्रोल अधिकारियों ने न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्ट-ऑपरेटिव गायनी वार्ड और ड्रग स्टोर से विभिन्न दवाओं के नमूने लिए थे. तकरीबन 30 से अधिक दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 21 दवाएं सेफ पाई गई हैं, बाकी दवाओं की जांच रिपोर्ट भी जल्द विभाग को मिल हो जाएगी.

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