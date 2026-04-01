अलवर: अवैध हथियार निर्माण और सप्लाई मामला, तीन को 7-7 साल की सजा, बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग
10 वर्ष पुराने अवैध हथियार निर्माण व सप्लाई के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई.
Published : April 1, 2026 at 6:32 PM IST
अलवर: एडीजे कोर्ट नंबर-1 अलवर के न्यायाधीश धीरज शर्मा ने 10 वर्ष पुराने अवैध हथियार निर्माण व सप्लाई के मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल के कारावास एवं प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक नवनीत तिवारी ने बताया कि 28 अक्टूबर 2016 को जिले के नौगांवा थाना के एसएचओ शिवराम गुर्जर को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत मूनपुर करमला के जंगलों में कुछ लोग अवैध रूप से हथियार बनाकर सप्लाई कर रहे हैं. मुखबिर से मिली सूचना पर अनुसंधान कर थाना पुलिस ने टीम का गठन किया और मौके पर दबिश दी. तिवारी ने बताया कि आरोपी पुलिस से खुद को घिरता देख सकते में आ गए और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने घेर कर मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
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वहीं, मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार व हथियार बनाने का सामान जब्त किया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक नवनीत तिवारी ने बताया कि न्यायालय में प्रकरण में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश धीरज शर्मा ने साहुन (32) निवासी गोवर्धन, शाकिर (35) निवासी कामा व हनफा (60) निवासी बरसाना को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा व 10- 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.
मौके से पुलिस ने की बरामदगी: विशिष्ट लोक अभियोजक तिवारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 32 बोर की तीन पिस्टल, 12 बोर की पोना दुनाली, सिंगल नाली बंदूक, 315 बोर की डबल बैरल व सिंगल बैरल बंदूक, 12 बोर का देसी कट्टा, 315 बोर के 9 कट्टे, 35 बोर के 21 कारतूस व 12 बोर के पांच कारतूस, अवैध हथियार बनाने के उपकरण में ड्रिल मशीन, बट बनाने के टुकड़े सहित अन्य सामान बरामद किए.
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