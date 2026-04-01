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अलवर: अवैध हथियार निर्माण और सप्लाई मामला, तीन को 7-7 साल की सजा, बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग

3 आरोपियों को 7-7 साल की सजा ( ETV Bharat Alwar )