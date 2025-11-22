ETV Bharat / state

अमायरा मौत मामले में सड़क पर उतरे माता-पिता, शिक्षिका पर लगाया लापरवाही का आरोप

जयपुर के निजी स्कूल में छात्रा अमायरा की मौत के मामले में अभिभावकों ने लापरवाही के आरोप लगाए और मान्यता रद्द करने की मांग की.

जयपुर में विरोध प्रदर्शन
जयपुर में विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

November 22, 2025

जयपुर: राजधानी स्थित एक नामी प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा अमायरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में शिक्षा विभाग की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन स्कूल प्रशासन और जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इससे नाराज अभिभावकों ने शनिवार को शहीद स्मारक पर एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया और अमायरा को न्याय दिलाने की मांग की. इस दौरान कई सामाजिक एवं युवा संगठनों ने भी अभिभावकों का खुलकर साथ दिया. कैंडल जलाकर अमायरा को श्रद्धांजलि दी गई और मौके पर अमायरा की मां भावुक हो गईं.

शिक्षिका की लापरवाही और स्कूल सिस्टम पर सवाल: परिजनों और अभिभावक संगठनों का कहना है कि अमायरा करीब डेढ़ साल से क्लास में लगातार बुलिंग की शिकार थी. बार-बार शिकायत करने के बावजूद क्लास टीचर ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उल्टे बच्ची को ही डांटती-डराती रहीं. जांच रिपोर्ट में कमेटी ने बच्ची के मानसिक स्वास्थ्य और हादसे से एक रात पहले खेलें गए किसी “हैलोवीन टाइप डरावने गेम” को घटना की वजह बताया है, जिसे परिजनों ने पूरी तरह खारिज कर दिया है.

शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च (ETV Bharat Jaipur)

शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में उजागर हुईं खामियां

  • स्कूल भवन में सुरक्षा संबंधी गंभीर कमियां.
  • कक्षा में शिक्षिका की स्पष्ट लापरवाही.
  • बच्ची की बार-बार की शिकायतों को नजरअंदाज करना.
  • 5वीं मंजिल पर छोटे बच्चों की कक्षाएं चलाना और रेलिंग पर सुरक्षा जाल न होना.

पिता बोले- मानसिक स्वास्थ्य का तर्क भ्रामक: अमायरा के पिता विजय मीणा ने विभागीय रिपोर्ट को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे दिन का सीसीटीवी फुटेज देखा है, जिसमें अमायरा डांस क्लास लेती, गोलगप्पे खाती और पूरी तरह सामान्य व खुश नजर आ रही है, लेकिन क्लास में एक सहपाठी द्वारा डिजिटल स्लेट पर कुछ दिखाए जाने के बाद वह असहज हो जाती है और कई बार शिक्षिका से शिकायत करती है, जिसे बार-बार अनदेखा किया जाता है. पिता का दावा है कि ध्यान खींचने के लिए अमायरा रेलिंग पर बैठने की कोशिश कर रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गई. उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज म्यूट होने की वजह से शिक्षिका बार-बार अपना बयान बदल रही हैं.

स्कूल में न काउंसलर, न एंटी-बुलिंग कमेटी: परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि CBSE गाइडलाइंस के बावजूद स्कूल में न तो काउंसलर हैं, न एंटी-बुलिंग कमेटी और न ही पर्याप्त सुरक्षा मानक. जांच समिति ने भी माना है कि ऊंचाई वाली मंजिल पर छोटे बच्चों की कक्षाएं चलाना जोखिम भरा था और रेलिंग पर सुरक्षा जाल लगना अनिवार्य था, जो नहीं लगाया गया. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि रिपोर्ट में बिना किसी आधार के उनके पारिवारिक रिश्तों को भी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है, जबकि दीपावली के बाद भी परिवार ने नए घर की प्लानिंग की थी, फैमिली गेट-टुगेदर किया था और अमायरा को स्कूल में ही ऑलराउंडर अवॉर्ड मिला था.

अभिभावकों की प्रमुख मांगें

  • स्कूल की CBSE मान्यता तत्काल रद्द की जाए.
  • जिम्मेदार प्रिंसिपल व शिक्षकों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो.
  • स्कूल के अन्य बच्चों के सुरक्षित ट्रांसफर की व्यवस्था CBSE करे.
  • सभी स्कूलों में काउंसलर और एंटी-बुलिंग सिस्टम को सख्ती से अनिवार्य किया जाए.

शिक्षा मंत्री का बयान: मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वे खुद घटना के तीसरे दिन अमायरा के घर गए थे और परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिया था. रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया जा रहा है, जो भी दोषी होगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. बहुत जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी.

