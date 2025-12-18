ETV Bharat / state

विधायक निधि में कमीशनखोरी का मामला: BJP विधायक रेवतराम डांगा ने अनुशासन समिति को भेजा जवाब

विधायक निधि में कमीशनखोरी के आरोपों में घिरे BJP विधायक रेवतराम डांगा ने अनुशासन समिति को अपना जवाब भेज दिया है.

MLA Fund Commission Scam
भाजपा मुख्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 7:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: विधायक निधि में कमीशनखोरी के खेल के मामले में भाजपा की अनुशासन समिति ने अपने विधायक रेवतराम डांगा से तीन दिन में कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. भाजपा विधायक रेवतराम डांगा ने ई-मेल के जरिए अपना जवाब भेज दिया है. भाजपा अनुशासन समिति के प्रमुख ओंकार सिंह लखावत ने इसकी पुष्टि की है कि विधायक डांगा ने ई-मेल से भेजे जवाब को अब भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और उनके जवाब के आधार पर पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी.

ई-मेल से आया जवाब: भाजपा अनुशासन समिति के प्रमुख ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पार्टी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के तहत खींवसर विधायक रेवतराम डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा था. इसमें विकास कार्यों के लिए विधायक कोष से राशि स्वीकृत कराने के बदले रिश्वत स्वीकार करने की स्वीकारोक्ति का आरोप लगा था. यह कृत्य भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की श्रेणी में आता है.अब विधायक डांगा के स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- MLA फंड कमीशनखोरी: एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगे आरोपी विधायक, जानिए क्या हो सकती है कार्रवाई

लखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति में विश्वास रखती है तथा पार्टी अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि रेवतराम डांगा ने अपने स्पष्टीकरण में जो कुछ कहा है, उसे लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी चर्चा की जाएगी. उनके जवाब का अध्ययन करने के बाद ही आगे के कदम उठाए जाएंगे. डांगा के जवाब के बारे में लखावत ने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसके बारे में समय आने पर अवगत कराया जाएगा. लेकिन उन्हें जो समयावधि दी गई थी, उसमें उन्होंने अपना जवाब पेश कर दिया है.

कल पेश होंगे तीनों विधायक: भाजपा से खींवसर विधायक रेवतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना (भरतपुर) से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने नोटिस जारी कर 19 दिसंबर सुबह 11 बजे कमेटी के सामने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर पेश होने के निर्देश दिए हैं. कल सुबह तीनों विधायक विधानसभा की सदाचार कमेटी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे.

इसे भी पढ़ें- विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार मामला: विधानसभा की सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस देकर किया तलब

TAGGED:

BJP DISCIPLINARY COMMITTEE
REWATRAM DANGA
CORRUPTION ALLEGATIONS
SHOW CAUSE NOTICE
MLA FUND COMMISSION SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.