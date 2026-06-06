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हनुमानगढ़: पिता से महिला की दोस्ती बेटों को गुजरी नागवार, कर दी हत्या, 2 भाई समेत 5 गिरफ्तार

पुलिस ने तकनीकी जांच व मुखबिरों की सूचना पर आरोपियों को चिन्हित कर पकड़ा है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि इस घटना में चिश्तियां निवासी महिला की मौत हुई थी, जबकि उनके पिता रमजान खान घायल हुआ है. मनोज खान और रफीक खान दोनों रमजान खान के बेटे हैं. दोनों बेटों ने अपने साथियों के साथ महिला और पिता दोनों के साथ मारपीट की थी. एसपी मीना ने बताया कि आरोपी अपने पिता और मृतका के बीच मेलजोल से नाराज थे. इसी नाराजगी के चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया.

हनुमानगढ़: जिले में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें दो आरोपी सगे भाई हैं. गिरफ्तार आरोपियों में जंडावाली निवासी मनोज खान उर्फ फौजी, रफीक खान उर्फ रफी, अकरम, इमरान खान उर्फ कालू तथा जफर हुसैन शामिल हैं. सभी जंडावाली गांव के रहने वाले हैं.

आरोपियों ने महिला से की मारपीट: एसपी ने बताया कि 4 जून को चिश्तियां निवासी जसवंत सिंह ने जंक्शन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी पत्नी 3 जून को घर से रिश्तेदारी में जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. अगले दिन सूचना मिली कि अग्रसेन चौक, श्रीगंगानगर रोड के पास कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया: एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 3 जून की रात करीब 9 बजे महिला के साथ अग्रसेन चौक के पास मनोज खान निवासी जंडावाली और उसके साथियों ने मारपीट की थी. इसके बाद जंक्शन थाना पुलिस, एफएसएल टीम और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. सीओ सिटी मीनाक्षी के निर्देशन तथा जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वां के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार दबिश देकर वारदात में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब हत्या के पीछे के कारणों और घटना की पूरी परिस्थितियों की गहन जांच कर रही है. प्रेस वार्ता में मौजूद सीओ सिटी मीनाक्षी ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगा जाएगा, ताकि घटना के कारणों के संबंध में विस्तार से पूछताछ की जा सके.