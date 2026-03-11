ETV Bharat / state

पॉक्सो के आरोपी की आत्महत्या का मामला, SP ने पूरे थाने को किया लाइन हाजिर

आरोपी की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया. देर रात बड़ी संख्या में ग्रामीण इंद्रगढ़ थाना परिसर में जमा हो गए. आक्रोशित भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. हालात की गंभीरता को देखते हुए बूंदी से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर और चार थाने का पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. घटना से मृतक के परिजनों में नाराजगी बनी रही. मृतक युवक के पिता ने पुलिस पर उसके पुत्र को मारने का आरोप लगाया है. फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है. वहीं, शव को कोटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

बूंदीः जिले के इंद्रगढ़ थाने में मंगलवार शाम पॉक्सो मामले में गिरफ्तार आरोपी के पुलिस हिरासत में आत्महत्या करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है. एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने इस मामले में पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है. वहीं, गेंडोली थाना प्रभारी तेजपाल सेनी को इंद्रगढ़ का नया थाना प्रभारी लगाया है.

पूरा थाना लाइन हाजिरः इंद्रगढ़ थाने में पुलिस हिरासत में युवक की मौत की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंपच मचा हुआ है. प्रथम दृष्टया मामले में पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आने पर मंगलवार देर रात बूंदी पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने इंद्रगढ़ थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए. एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि फिलहाल मौके पर शांति बनाने की कोशिश की जा रही है. घटनाक्रम में थाना प्रभारी सहित स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आने पर पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है. एसपी ने बताया कि गेंडोली थाने के थाना प्रभारी तेजपाल सेनी को आदेश जारी कर इंद्रगढ़ का नया थाना प्रभारी बनाया गया है. एसपी ने बताया कि इलाके में शांति बनी हुई है. मृतक के परिजनों से समझाइश जारी है.

यह है मामलाः जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है. इंद्रगढ़ पुलिस द्वारा दो दिन पूर्व थाने में दर्ज पॉक्सो के मामले में करवर थाना क्षेत्र के रहने वाले 23 वर्षीय दिनेश पुत्र मांगी लाल सेनी को लाया गया था. पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए एक कमरे में बंद किया था. इस दौरान आरोपी ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली थी. पुलिस कर्मियों ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए. घटनाक्रम की सूचना पुलिस उच्च अधिकारियों को दी. आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कोटा के लिए रेफर कर दिया. कोटा पहुंचते ही उसकी मौत हो गई.