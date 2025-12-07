ETV Bharat / state

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक, CM बोले- जनता तक पहुंचाओ सरकार की हर योजना

जयपुर: राजस्थान भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रविवार को नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की उपस्थिति में हुई. करीब डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों के साथ-साथ आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से परिचय लिया और उन्हें मैदान में सक्रिय रहकर सत्ता व संगठन दोनों के कामों को प्राथमिकता देने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारें और कांग्रेस के भ्रामक प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दें.

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आमजन को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि भाजपा सरकार उनके हित में एक के बाद एक योजनाएं ला रही है और प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं. उन्होंने पदाधिकारियों से अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में लगातार प्रवास करने, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बनाए रखने और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा. बैठक में एकमात्र अनुपस्थित रहे विधायक कैलाश वर्मा को छोड़कर सभी नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बिना मीडिया से कोई बात किए मुख्यालय से रवाना हो गए.