भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक, CM बोले- जनता तक पहुंचाओ सरकार की हर योजना
भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में CM भजनलाल शर्मा ने पदाधिकारियों को सक्रिय रहने और कांग्रेस के दुष्प्रचार का जवाब देने के निर्देश दिए.
Published : December 7, 2025 at 4:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रविवार को नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की उपस्थिति में हुई. करीब डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों के साथ-साथ आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से परिचय लिया और उन्हें मैदान में सक्रिय रहकर सत्ता व संगठन दोनों के कामों को प्राथमिकता देने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारें और कांग्रेस के भ्रामक प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दें.
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आमजन को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि भाजपा सरकार उनके हित में एक के बाद एक योजनाएं ला रही है और प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं. उन्होंने पदाधिकारियों से अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में लगातार प्रवास करने, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बनाए रखने और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा. बैठक में एकमात्र अनुपस्थित रहे विधायक कैलाश वर्मा को छोड़कर सभी नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बिना मीडिया से कोई बात किए मुख्यालय से रवाना हो गए.
आज प्रदेश कार्यालय, जयपुर में @BJP4Rajasthan की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित किया।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) December 7, 2025
बैठक में संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय व परिणाममुखी बनाने पर सार्थक चर्चा हुई।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में ‘विकसित राजस्थान’ के… pic.twitter.com/7USdLrQcxK
राठौड़ ने की मुख्यमंत्री की तारीफ: प्रदेश पदाधिकारियों के अनुसार, बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जमकर प्रशंसा की. राठौड़ ने कहा कि भजनलाल शर्मा भी इसी संगठन की देन हैं, युवा मोर्चा से शुरू करके विभिन्न पदों पर काम करते हुए आज मुख्यमंत्री बनें हैं. मात्र दो साल में उन्होंने सरकार में शानदार काम किया है, एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी योजनाएं लाए हैं और नौकरशाही पर भी उनकी मजबूत पकड़ है.
मुख्यमंत्री ने स्वयं पदाधिकारियों को अपना परिचय देते हुए बताया कि उन्होंने युवा मोर्चा से लेकर संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए संघर्ष किया है. उन्होंने कहा, “आमजन और कार्यकर्ताओं को यह अहसास होना चाहिए कि उनके प्रदेश पदाधिकारी संस्कारवान, जिम्मेदार और उनकी समस्याओं के समाधान में तत्पर हैं.” बैठक में पदाधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन को और मजबूत करने का संकल्प भी दिलाया गया.
