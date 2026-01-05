भरतपुर संभाग में साइबर अपराध बेकाबू: 11 महीनों में 275 करोड़ रुपए ठगे, 1948 आरोपी गिरफ्तार
भरतपुर संभाग में साइबर ठगों ने 11 महीनों में 275 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है.
Published : January 5, 2026 at 10:49 PM IST
भरतपुर: डिजिटल युग की सुविधाओं ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसी के साथ साइबर अपराधों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है. राजस्थान के भरतपुर संभाग में साइबर ठगों ने आम लोगों की जेब पर डाका डालने का नया तरीका अपनाया है. जनवरी से नवंबर 2025 तक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां इन ठगों ने लोगों से 275 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है. यह रकम न केवल आर्थिक नुकसान दर्शाती है, बल्कि डिजिटल विश्वास पर भी गहरा आघात है.
सभी जिलों में फैली ठगी की लहर: साइबर अपराध से संभाग के लगभग सभी जिले प्रभावित हैं. भरतपुर आईजी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित सवाई माधोपुर रहा, जहां ठगी की रकम 83 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई. इसके बाद भरतपुर में 71 करोड़, करौली में 43 करोड़, डीग में भी करीब 43 करोड़ और धौलपुर में 33 करोड़ रुपये की ठगी दर्ज की गई. शिकायतों के लिहाज से भरतपुर जिला सबसे आगे है, जहां लोगों ने सबसे अधिक मामले रिपोर्ट किए. यह स्थिति आमजन में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है, क्योंकि ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं.
ठगों के शातिराना तरीके: भरतपुर पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद का कहना है कि ठगों के तरीके बेहद शातिराना हैं. वे फर्जी कॉल करके खुद को बैंक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बताते हैं. KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजकर खाते की जानकारी हासिल करते हैं. ऑनलाइन निवेश के लालच में उच्च रिटर्न का वादा करते हैं या फर्जी लोन ऐप्स के जरिए लोगों को लुभाते हैं.
फर्जी लिंक भेजकर ठगी: एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके दोस्तों-रिश्तेदारों से पैसे मांगना या OTP मांगकर खाते खाली करना आम हो गया है. त्योहारों, चुनावों या सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर ठगी की जाती है. यह अपराध अब संगठित हो चुका है, जहां अलग-अलग लोग कॉलिंग, लिंक बनाने और पैसे ट्रांसफर करने का काम करते हैं.
पुलिस की कार्रवाई और चुनौतियां: पुलिस ने हालांकि ठगों पर नकेल कसने की कोशिश की है. इस अवधि में दर्ज मामलों में सैकड़ों आरोपियों को पकड़ा गया और उनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड जैसी सामग्री जब्त की गई. कुछ कुख्यात ठगों की अवैध संपत्तियां भी ध्वस्त की गईं. ठगी गई रकम में से कुछ हिस्सा बैंक खातों में फ्रीज कराया गया, लेकिन पीड़ितों को वापस मिलने वाली राशि बेहद कम रही. पुलिस की तत्परता से कई मामलों में नुकसान रोका जा सका, मगर ठगों के बदलते तरीके बड़ी चुनौती बने हुए हैं.
जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार: पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि साइबर अपराध रोकथाम के लिए मजबूत व्यवस्था है. हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत आते ही तुरंत कार्रवाई शुरू होती है. वे अपील करते हैं कि लोग सतर्क रहें, कोई भी संदिग्ध लिंक न खोलें, OTP किसी से शेयर न करें और ठगी का शक होने पर फौरन रिपोर्ट करें. जागरूकता ही इस खतरे से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है.
