बाड़मेर विधिक शिविर में लापरवाही: 12 में से सिर्फ 4 विभाग पहुंचे, सचिव ने अनुपस्थित अधिकारियों को बुलाया कोर्ट
इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने सख्त कार्रवाई करते हुए अनुपस्थित अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिया है.
बाड़मेर: जिले में लोक अदालत के गठन की तैयारी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाड़मेर की ओर से सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जागरूक करना और उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना था.
शिविर के लिए कुल 12 विभागों को पहले से ही उपस्थित रहने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे, ताकि नागरिकों की समस्याओं पर संबंधित अधिकारी सीधे चर्चा कर सकें और समाधान सुझा सकें, लेकिन शिविर में घोर लापरवाही सामने आई, जब महज चार विभागों के अधिकारी और कर्मचारी ही मौजूद रहे. बाकी आठ विभागों के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे, जिससे शिविर का उद्देश्य प्रभावित हुआ.
कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश: शिविर में पहुंची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कृष्णा गुप्ता ने इस स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया. उन्होंने अनुपस्थित विभागों के अधिकारियों को मंगलवार को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के सख्त निर्देश दिए. सचिव ने स्पष्ट कहा कि विभागों को पहले ही पर्याप्त सूचना दी जा चुकी थी और ऐसी अनुपस्थिति बिल्कुल अस्वीकार्य है. उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि आवश्यक हुआ तो नियमानुसार विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
सचिव कृष्णा गुप्ता ने बताया कि जिले में लोक अदालत का गठन किया जाना है, इसी क्रम में यह जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था. शिविर के दौरान आमजन ने बिजली बिल विवाद, पानी के कनेक्शन, सड़क निर्माण, ट्रैफिक चालान, अतिक्रमण हटाने जैसी कई समस्याएं उठाईं. इन शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
