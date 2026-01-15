अरावली संरक्षण को लेकर बड़ा कदम, राष्ट्रपति सचिवालय ने पर्यावरण मंत्रालय को दिए निर्देश
राष्ट्रपति सचिवालय ने चर्मेश शर्मा की याचिका पर वन मंत्रालय को निर्देश जारी किए. 100 मीटर ऊंचाई नियम हटाने की मांग तेज.
Published : January 15, 2026 at 7:08 PM IST
बूंदी: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद अब राष्ट्रपति सचिवालय ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है. बूंदी के कांग्रेस नेता एवं राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय ने 12 जनवरी 2026 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं. चर्मेश शर्मा ने 24 दिसंबर 2025 को यह याचिका दायर की थी, जिसमें अरावली पर्वतमाला की वर्तमान परिभाषा पर गंभीर आपत्ति जताई गई है. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी.
याचिका में मुख्य मांगें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई है. याचिका में 100 मीटर और उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला मानने के प्रावधान को स्थाई रूप से हटाते हुए पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से अरावली पर्वतमाला की स्थाई परिभाषा निर्धारित करने की मांग की गई है. चर्मेश शर्मा ने याचिका में अरावली को भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अरावली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से भीषण जल संकट उत्पन्न हो सकता है, जो आधे भारत की जीवन रेखा को प्रभावित करेगा.
इसे भी पढ़ें- Save Aravalli: अरावली को लेकर राष्ट्रपति सचिवालय में दायर हुई याचिका, 100 मीटर ऊंचाई की शर्त हटाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर आपत्ति: याचिका में पर्यावरण मंत्रालय की उस समिति की रिपोर्ट का विरोध किया गया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश की थी कि केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला माना जाए. शर्मा का कहना है कि यह प्रावधान मानव जीवन के हितों के विपरीत है और इससे अरावली के बड़े हिस्से संरक्षण से बाहर हो जाएंगे. उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार एक उच्च स्तरीय नई समिति गठित करे, जो ऊंचाई के इस अव्यवहारिक प्रावधान को हटाकर संशोधित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करे. इसमें पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.
पर्यावरणीय खतरे की चेतावनी: चर्मेश शर्मा ने आगे कहा कि अरावली की परिभाषा में मनमाने फैसले से भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट आ सकता है. इससे जैव विविधता के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा. उन्होंने जोर दिया कि अरावली के संरक्षित दायरे की परिभाषा ऊंचाई या दूरी के बजाय वैज्ञानिक एवं पर्यावरण संरक्षण के आधार पर तय की जानी चाहिए.
इसे भी पढ़ें- Save Aravalli : अलवर में अवैध खनन के दर्द से कराह रही अरावली, 'नई परिभाषा' से वजूद पर संकट