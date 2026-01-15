ETV Bharat / state

अरावली संरक्षण को लेकर बड़ा कदम, राष्ट्रपति सचिवालय ने पर्यावरण मंत्रालय को दिए निर्देश

बूंदी: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद अब राष्ट्रपति सचिवालय ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है. बूंदी के कांग्रेस नेता एवं राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय ने 12 जनवरी 2026 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं. चर्मेश शर्मा ने 24 दिसंबर 2025 को यह याचिका दायर की थी, जिसमें अरावली पर्वतमाला की वर्तमान परिभाषा पर गंभीर आपत्ति जताई गई है. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी.

याचिका में मुख्य मांगें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई है. याचिका में 100 मीटर और उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला मानने के प्रावधान को स्थाई रूप से हटाते हुए पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से अरावली पर्वतमाला की स्थाई परिभाषा निर्धारित करने की मांग की गई है. चर्मेश शर्मा ने याचिका में अरावली को भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अरावली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से भीषण जल संकट उत्पन्न हो सकता है, जो आधे भारत की जीवन रेखा को प्रभावित करेगा.