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सोशल मीडिया के दौर में जागे 'डिजिटल बच्चे', यूपी की सड़कों से उठी व्यवस्था बदलने की हुंकार!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक नया और चौंकाने वाला बदलाव दिख रहा है. जिन हाथों में स्कूल बैग और खिलौने होने चाहिए थे, वे हाथ अब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए प्रशासनिक दफ्तरों के बाहर तख्तियां लेकर खड़े हैं. यह जेनरेशन अल्फा (साल 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे) है, जो अपने माता-पिता या पुरानी पीढ़ियों की तरह व्यवस्था की नाकामियों को चुपचाप सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है. प्रदूषित हवा, टूटी सड़कें, साफ पानी की किल्लत और बदहाल स्कूलों को देखकर यह पीढ़ी अब सीधे सवाल पूछ रही है. सोशल मीडिया के इस दौर में जहां कुछ भी छिपाना मुमकिन नहीं है, वहां बच्चों का यह आक्रोश क्या किसी बड़े बदलाव का शुरुआती संकेत है या फिर यह भी चंद दिनों के हंगामे के बाद शांत हो जाएगा? आइए सीधे ग्राउंड जीरो से समझते हैं इस नई पीढ़ी का मिजाज.राज किशोर के संपादन के साथ पेश है संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट.

अव्यवस्था से परेशान: उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बरसों से जमी अव्यवस्था अब छात्रों के सब्र का बांध तोड़ चुकी है. बीते कुछ दिनों में लखनऊ से लेकर फतेहपुर, उन्नाव और हमीरपुर तक एक के बाद एक जिलों में छात्र स्कूल की चारदीवारी लांघकर सड़क पर उतर आए हैं.ये न तो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, और न ही अपनी मांगों को लेकर सालों से लड़ने वाले कोई अनुभवी आंदोलनकारी. ये हैं 'जेनरेशन अल्फा'. यानी साल 2010 के बाद पैदा हुए वो बच्चे, जिन्हें अब तक हम स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते देखते थे लेकिन आज ये बच्चे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हैं. क्यों? क्योंकि जो बुनियादी जरूरतें इन्हें घर और स्कूल में मिलनी चाहिए थीं, उनके लिए अब इन्हें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है.

यूपी की सड़कों से उठी व्यवस्था बदलने की हुंकार! (Video Credit: ETV Bharat)

जेनरेशन अल्फा 'एडजस्ट' करने के मूड में नहीं: एक वक्त था जब हमारी पुरानी पीढ़ियों ने सिस्टम की हर नाकामी को 'किस्मत' मानकर सह लिया. खराब सड़कें मिलीं, तो संभलकर चलना सीख लिया. गंदा पानी आया, तो उबालकर पी लिया लेकिन जेनरेशन अल्फा 'एडजस्ट' करने के मूड में बिल्कुल नहीं है. ये वो पीढ़ी है जो सीधे प्रशासन की आंख में आंख डालकर पूछ रही है कि 'हमारा हक कहां है?' क्या हमारा सिस्टम इतना फेल हो चुका है कि अब बच्चों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा?.

सिस्टम फेलियर या नई चेतना? (Photo Credit: ETV Bharat)

समस्याओं का अंबार!: लखनऊ के मोहान रोड स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय (बालिका) विद्यालय की करीब 250 छात्राएं शिक्षकों की भारी कमी, घटिया भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की अनुपस्थिति से इतनी आक्रोशित हुईं कि तेज बारिश में ही सड़क पर उतर आईं. फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के करीब 1,500 छात्र-छात्राओं ने पंखे, शुद्ध पेयजल, साफ शौचालय, बेहतर भोजन, लाइब्रेरी-कंप्यूटर लैब, बिजली और फर्नीचर इन सात मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया.उन्नाव के मोहान स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र भी शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल से बाहर निकल आए और मोहान-अजगैन चौराहे पर जाम लगाकर अपनी मांग रखी. हमीरपुर के चंदूपुर गांव के छात्र स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर पांच किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और चार घंटे धरने पर डटे रहे. अमेठी, शाहजहांपुर और मेरठ में भी जलभराव, सड़क, भोजन और शिक्षक कमी जैसे स्थानीय मुद्दों पर अलग-अलग प्रदर्शन हुए.

यह उनकी जायज मांग है, इसे राजनीति से प्रेरित बताना गलत है. सरकार ने पिछले कई सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं की, जिसका सीधा खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं. छोटी उम्र के बच्चों को सड़क पर उतरकर शिक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर करनी पड़ें, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है.-फखरुल हसन चांद, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ

जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी: लखनऊ के मोहान रोड स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय (बालिका) विद्यालय में फिजिक्स-केमिस्ट्री के शिक्षक अब तक नियुक्त नहीं हुए. स्कूल जाने वाले रास्ते भी बदहाल हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक साल के बारह महीने यही हाल रहता है. स्कूल के गार्ड ने प्रिंसिपल से मुलाकात तक नहीं होने दी, यह कहकर कि वे 'इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहतीं'. बालक सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ने भी कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को फोन और व्हाट्सऐप पर भेजे सवालों का भी कोई जवाब नहीं आया. मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 'इन री: रोड टू स्कूल, हमीरपुर बनाम यूपी राज्य' के नाम से केस दर्ज किया. जिला प्रशासन ने भी तुरंत हरकत में आते हुए सड़क निर्माण का सर्वे शुरू कराया.

