सोशल मीडिया के दौर में जागे 'डिजिटल बच्चे', यूपी की सड़कों से उठी व्यवस्था बदलने की हुंकार!
सिस्टम फेलियर या नई चेतना? बुनियादी अधिकारों के लिए बच्चों का हल्लाबोल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 2:57 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक नया और चौंकाने वाला बदलाव दिख रहा है. जिन हाथों में स्कूल बैग और खिलौने होने चाहिए थे, वे हाथ अब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए प्रशासनिक दफ्तरों के बाहर तख्तियां लेकर खड़े हैं. यह जेनरेशन अल्फा (साल 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे) है, जो अपने माता-पिता या पुरानी पीढ़ियों की तरह व्यवस्था की नाकामियों को चुपचाप सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है. प्रदूषित हवा, टूटी सड़कें, साफ पानी की किल्लत और बदहाल स्कूलों को देखकर यह पीढ़ी अब सीधे सवाल पूछ रही है. सोशल मीडिया के इस दौर में जहां कुछ भी छिपाना मुमकिन नहीं है, वहां बच्चों का यह आक्रोश क्या किसी बड़े बदलाव का शुरुआती संकेत है या फिर यह भी चंद दिनों के हंगामे के बाद शांत हो जाएगा? आइए सीधे ग्राउंड जीरो से समझते हैं इस नई पीढ़ी का मिजाज.राज किशोर के संपादन के साथ पेश है संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट.
अव्यवस्था से परेशान: उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बरसों से जमी अव्यवस्था अब छात्रों के सब्र का बांध तोड़ चुकी है. बीते कुछ दिनों में लखनऊ से लेकर फतेहपुर, उन्नाव और हमीरपुर तक एक के बाद एक जिलों में छात्र स्कूल की चारदीवारी लांघकर सड़क पर उतर आए हैं.ये न तो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, और न ही अपनी मांगों को लेकर सालों से लड़ने वाले कोई अनुभवी आंदोलनकारी. ये हैं 'जेनरेशन अल्फा'. यानी साल 2010 के बाद पैदा हुए वो बच्चे, जिन्हें अब तक हम स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते देखते थे लेकिन आज ये बच्चे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हैं. क्यों? क्योंकि जो बुनियादी जरूरतें इन्हें घर और स्कूल में मिलनी चाहिए थीं, उनके लिए अब इन्हें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है.
जेनरेशन अल्फा 'एडजस्ट' करने के मूड में नहीं: एक वक्त था जब हमारी पुरानी पीढ़ियों ने सिस्टम की हर नाकामी को 'किस्मत' मानकर सह लिया. खराब सड़कें मिलीं, तो संभलकर चलना सीख लिया. गंदा पानी आया, तो उबालकर पी लिया लेकिन जेनरेशन अल्फा 'एडजस्ट' करने के मूड में बिल्कुल नहीं है. ये वो पीढ़ी है जो सीधे प्रशासन की आंख में आंख डालकर पूछ रही है कि 'हमारा हक कहां है?' क्या हमारा सिस्टम इतना फेल हो चुका है कि अब बच्चों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा?.
समस्याओं का अंबार!: लखनऊ के मोहान रोड स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय (बालिका) विद्यालय की करीब 250 छात्राएं शिक्षकों की भारी कमी, घटिया भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की अनुपस्थिति से इतनी आक्रोशित हुईं कि तेज बारिश में ही सड़क पर उतर आईं. फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के करीब 1,500 छात्र-छात्राओं ने पंखे, शुद्ध पेयजल, साफ शौचालय, बेहतर भोजन, लाइब्रेरी-कंप्यूटर लैब, बिजली और फर्नीचर इन सात मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया.उन्नाव के मोहान स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र भी शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल से बाहर निकल आए और मोहान-अजगैन चौराहे पर जाम लगाकर अपनी मांग रखी. हमीरपुर के चंदूपुर गांव के छात्र स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर पांच किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और चार घंटे धरने पर डटे रहे. अमेठी, शाहजहांपुर और मेरठ में भी जलभराव, सड़क, भोजन और शिक्षक कमी जैसे स्थानीय मुद्दों पर अलग-अलग प्रदर्शन हुए.
यह उनकी जायज मांग है, इसे राजनीति से प्रेरित बताना गलत है. सरकार ने पिछले कई सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं की, जिसका सीधा खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं. छोटी उम्र के बच्चों को सड़क पर उतरकर शिक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर करनी पड़ें, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है.-फखरुल हसन चांद, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ
जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी: लखनऊ के मोहान रोड स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय (बालिका) विद्यालय में फिजिक्स-केमिस्ट्री के शिक्षक अब तक नियुक्त नहीं हुए. स्कूल जाने वाले रास्ते भी बदहाल हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक साल के बारह महीने यही हाल रहता है. स्कूल के गार्ड ने प्रिंसिपल से मुलाकात तक नहीं होने दी, यह कहकर कि वे 'इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहतीं'. बालक सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ने भी कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को फोन और व्हाट्सऐप पर भेजे सवालों का भी कोई जवाब नहीं आया. मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 'इन री: रोड टू स्कूल, हमीरपुर बनाम यूपी राज्य' के नाम से केस दर्ज किया. जिला प्रशासन ने भी तुरंत हरकत में आते हुए सड़क निर्माण का सर्वे शुरू कराया.
प्रदर्शन के बाद जमीनी हकीकत: लखनऊ प्रदर्शन के दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मौके पर पहुंचे थे और शिक्षकों की रिक्तियां भरने का भरोसा दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लेते हुए सभी सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का औपचारिक आदेश जारी किया और भोजन-व्यवस्था में सुधार के निर्देश भी दिए. लखनऊ के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में तो हालत यह थी कि 20 स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 8 शिक्षक तैनात थे, जिससे विज्ञान-गणित जैसे मुख्य विषयों की पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ी थी और वह भी तब जब बोर्ड परीक्षा सिर पर है लेकिन 18-19 अगस्त तक की स्थिति बताती है कि आदेश कागज़ों तक सीमित है. मंत्री के आश्वासन के करीब चार दिन बाद भी लखनऊ की समस्याएं पूरी तरह हल नहीं हुईं, और तब तक उन्नाव में नया प्रदर्शन शुरू हो चुका था.
कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं: 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के सड़क पर उतरने पर बलरामपुर अस्पताल के वरिष्ठ मनोविज्ञान चिकित्सक डॉ. पीके श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत से कहा कि छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है. पहले स्कूल के शिक्षकों से शिकायत, फिर आगे की व्यवस्था.
प्रदर्शन के दौरान छात्रों को चोट लगने या किसी अनहोनी का खतरा रहता है, जो आगे चलकर उनके करियर पर असर डाल सकता है. पहले भी ऐसी परिस्थितियां बनती थीं, लेकिन तब समस्याओं को सुलझाने का एक व्यवस्थित तंत्र मौजूद था. अब यह हताशा है, संस्कारों की कमी है या मौजूदा दौर के ट्रेंड में बहाव इस पर मनोविज्ञान के नजरिए से अभी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है.- डॉ. पीके श्रीवास्तव, वरिष्ठ मनोविज्ञान चिकित्सक, बलरामपुर अस्पताल
बदलाव की वजह क्या: इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया का दौर. आज के इस डिजिटल युग में प्रशासन न तो अपनी कमियां छिपा सकता है और न ही बच्चों को बहला सकता है. इंटरनेट के जरिए इन बच्चों को पता है कि दुनिया के दूसरे कोनों में उनके हमउम्र बच्चों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं. जब वे अपने आस-पास का सच देखते हैं, तो उनका सब्र टूट जाता है. ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब सिस्टम के जागने या फिर उसे जबरन जगाए जाने का वक्त आ चुका है.
जेनरेशन अल्फा का यह कदम इस बात का साफ सबूत है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. यह पीढ़ी सिर्फ शिकायत नहीं कर रही, बल्कि सिस्टम को जगाने के लिए कमर कस चुकी है. यदि प्रशासन ने समय रहते अपनी कार्यशैली नहीं बदली, तो यह शुरुआती चिंगारी आने वाले समय में एक बड़े सांगठनिक आंदोलन का रूप ले सकती है. अब गेंद प्रशासन केे पाले में है कि वह बच्चों को सड़कों पर रहने देती है या उनके हक की बुनियादी सुविधाएं उन्हें सौंपती है.
(बड़ों की चुप्पी ने जिस सिस्टम को बिगाड़ा, क्या आज के बच्चे उसे सुधार पाएंगे? क्या आपके घर के बच्चे भी अब इन बुनियादी समस्याओं पर आपसे या प्रशासन से सवाल पूछने लगे हैं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं.)
यह भी पढ़ें: यूपी में Gen Alpha का विरोध तेज, हमीरपुर, उन्नाव के बाद अब बस्ती में रोका MLA का काफिला, ये मांग उठाई
यह भी पढ़ें: हमीरपुर: चार साल से नहीं बनी सड़क, अब Gen Alpha ने उठाई आवाज, कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन
यह भी पढ़ें: हमीरपुर में सड़क की मांग को लेकर बच्चों ने बनाया वीडियो, कीचड़ में स्कूल जाने को मजबूर
यह भी पढ़ें: लखनऊ: सर्वोदय विद्यालय के छात्रों का बुद्धेश्वर-मोहान रोड पर प्रदर्शन, मंत्री असीम अरुण ने शांत कराया मामला
यह भी पढ़ें: सड़क निर्माण को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे Gen Alpha, सोशल मीडिया पर भी गूंजा बच्चों का प्रदर्शन, सपा, कांग्रेस और आप ने सरकार पर साधा निशाना