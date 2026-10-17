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रील, लाइक और व्यू के दौर में रामलीला का जुनून...बीकानेर में हर साल मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा की गूंज

रामलीला का जुनून. ( ETV Bharat gfx )

बीकानेर: मोबाइल की छोटी स्क्रीन भले ही अब हर घर की दुनिया बन गई है, जहां कुछ सेकंड की रील पर हजारों लाइक और लाखों व्यूज जुटाना लोकप्रियता का पैमाना बन गया है. ऐसे दौर में भी बीकानेर में किसी परंपरा का निर्वहन सोशल मीडिया ट्रेंड से कम अहम नहीं है. ऐसे लोगों को न वायरल होने की चाह हैं और न ही दर्शक संख्या पर निभर्रता. इनके लिए रामलीला मंचन केवल मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, सामूहिकता और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प है. बीकानेर शहर में लगातार दस दिन चलने वाली रामलीला का मंचन और दशहरे पर सजीव झांकियां इसी संकल्प की कहानी कहती हैं.