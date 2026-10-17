रील, लाइक और व्यू के दौर में रामलीला का जुनून...बीकानेर में हर साल मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा की गूंज
कलाकार आस्था, संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मंच पर उतरते हैं. बीकानेर में रामलीला परंपरा पर अरविन्द व्यास की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 9:32 AM IST
बीकानेर: मोबाइल की छोटी स्क्रीन भले ही अब हर घर की दुनिया बन गई है, जहां कुछ सेकंड की रील पर हजारों लाइक और लाखों व्यूज जुटाना लोकप्रियता का पैमाना बन गया है. ऐसे दौर में भी बीकानेर में किसी परंपरा का निर्वहन सोशल मीडिया ट्रेंड से कम अहम नहीं है. ऐसे लोगों को न वायरल होने की चाह हैं और न ही दर्शक संख्या पर निभर्रता. इनके लिए रामलीला मंचन केवल मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, सामूहिकता और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प है. बीकानेर शहर में लगातार दस दिन चलने वाली रामलीला का मंचन और दशहरे पर सजीव झांकियां इसी संकल्प की कहानी कहती हैं.
ऐसे दिया जाता है अंजाम: बीते 23 साल से श्रीरामलीला कला मंदिर संस्थान शहर में लगातार रामलीला कर रहा है. आयोजक और संस्थान के अध्यक्ष गिरिराज जोशी ने बताया कि दस दिन नियमित मंचन चुनौती से कम नहीं है. कलाकारों के समय का तालमेल, मंच की व्यवस्था, वेशभूषा, प्रकाश, ध्वनि और अन्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए पूरी टीम को एक साथ काम करना पड़ता है.
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पीढ़ियों से जिंदा रखे परंपरा: जोशी ने बताया कि पर्दे के पीछे महीनों की तैयारी, पात्रों की चयन प्रक्रिया, संवाद याद करने का अभ्यास, वेशभूषा की व्यवस्था और मंच सज्जा जैसे कई काम होते हैं. मंच पर दिखाई देने वाला दृश्य भले कुछ मिनट का हो, लेकिन उसके पीछे कई लोगों की मेहनत, समय और समर्पण होता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोबाइल पर कुछ सेकंड का वीडियो देखने के लिए लोग बार-बार स्क्रीन खोलते हैं, लेकिन रामलीला देखने को परिवार सहित मैदान तक पहुंचने वालों की संख्या हमेशा आयोजकों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं होती. इसके बावजूद मंचन का सिलसिला नहीं टूटता. आखिर डिजिटल लोकप्रियता की चमक के बीच भी रामलीला से जुड़े लोगों का उत्साह बरकरार है. मामला केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि उस सामाजिक रिश्ते में भी छिपा है, जो इस आयोजन को पीढ़ियों से जिंदा रखे है.
मंचन से पहले महीनों तैयारी: रामलीला की शुरुआत केवल दर्शकों के सामने पर्दा उठने के दिन नहीं होती. इसकी तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो जाती है. आयोजन से जुड़े लोगों की बैठकें होती हैं. भूमिकाओं पर चर्चा की जाती है. संवादों और प्रसंगों का अभ्यास शुरू होता है. मंचन की पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है. राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण और अन्य पात्रों के लिए कलाकार चुनना अपने आप में जिम्मेदारी भरा कार्य होता है.
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पात्र में ये खूबियां जरूरी: किसी पात्र के लिए केवल आकर्षक व्यक्तित्व या अच्छी आवाज पर्याप्त नहीं मानी जाती. संवाद अदायगी, शारीरिक हावभाव, अनुशासन, नियमित अभ्यास और मंच पर भावों को व्यक्त करने की क्षमता भी देखी जाती है. श्रीरामलीला कला मंदिर संस्थान बीते 23 साल से लगातार रामलीला कर रहा है. आयोजक और संस्थान के अध्यक्ष गिरिराज जोशी बताते हैं, लोग मंच पर कलाकार को देखकर तालियां बजाते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कम लोगों को दिखाई देती है. किसी पात्र को निभाने के लिए केवल संवाद याद करना पर्याप्त नहीं है. कलाकार को यह समझना पड़ता है कि वह जिस चरित्र को निभा रहा है, उसकी मर्यादा, स्वभाव और व्यवहार कैसा था. यही समझ मंचन को प्रभावी बनाती है.
पात्रों का चयन भी एक परीक्षा: गिरिराज जोशी कहते हैं कि रामलीला में पात्रों का चयन केवल पहचान या परिचय के आधार पर करना आसान तरीका हो सकता है, लेकिन प्रभावी प्रस्तुति के लिए कलाकार की योग्यता और भूमिका के प्रति उसकी गंभीरता महत्वपूर्ण होती है. अलग-अलग भूमिकाओं के लिए संवाद क्षमता, आवाज में उतार-चढ़ाव, भाव-भंगिमा, मंच पर उपस्थिति और नियमित अभ्यास जैसे पहलुओं को परखा जाता है.
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किस पात्र के लिए क्या चाहिए: गिरिराज कहते हैं कि मर्यादा और संयम की अपेक्षा होती है, जबकि रावण के चरित्र में प्रभावशाली संवाद और व्यक्तित्व की जरूरत पड़ती है. हनुमान की भूमिका में ऊर्जा और भावाभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है. हर पात्र की अपनी विशेषता है, इसलिए चयन करते समय यह देखना पड़ता है कि कौन कलाकार किस भूमिका के साथ न्याय कर सकता है. कई बार कलाकारों को अपनी भूमिका के लिए लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है. संवादों में गलती न हो, प्रवेश और निकास का समय सही रहे तथा दूसरे कलाकारों के साथ तालमेल बना रहे. इसके लिए बार-बार रिहर्सल होती है. पिछले कई सालों से आयोजन से जुड़े और राम का पात्र निभा रहे कलाकार कहते हैं कि यह प्रक्रिया अपने आप में सीख भी है. युवा कलाकार समय की पाबंदी, समूह में काम करने और जिम्मेदारी निभाने का महत्व समझते हैं. उन्हें यह भी एहसास होता है कि किसी बड़े आयोजन की सफलता किसी एक व्यक्ति के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि टीम के सामूहिक प्रयास से तय होती है.
रील से मुकाबला नहीं...: डिजिटल युग ने मनोरंजन के तौर-तरीके बदल दिए. अब किसी कलाकार को लोकप्रिय होने के लिए मंच या लंबे कार्यक्रम की जरूरत नहीं होती. मोबाइल से बनाया छोटा वीडियो कुछ समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है. इसके मुकाबले रामलीला का स्वरूप अलग है. यहां दर्शक जुटाने को लगातार प्रचार करना पड़ता है. लोगों को आयोजन स्थल तक आना पड़ता है. मंचन देखने को समय निकालना होता है. हर प्रसंग को समझने और उसका आनंद लेने के लिए धैर्य चाहिए.
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आने वाली पीढ़ियां श्रीराम को जानें, यही चाहत: पिछले कुछ सालों से आयोजन में राम का पात्र निभा रहे कलाकार गिरिराज ने कहा कि रील देखना आसान है. मोबाइल उठाया और वीडियो देख लिया, लेकिन रामलीला देखने को घर से निकलना पड़ता है. परिवार के साथ समय तय करना पड़ता है. आज लोगों के पास मनोरंजन के विकल्प काफी हैं. इसके बावजूद कुछ लोग हर साल आते हैं. यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है. उनका मानना है कि किसी आयोजन की सफलता का आकलन केवल दर्शकों की संख्या से नहीं किया जा सकता. रामलीला के जरिए कुछ बच्चे रामायण के प्रसंगों से परिचित होते हैं, युवा मंचन की कला सीखते हैं. परिवार अपनी परंपरा से जुड़ते हैं तो यह आयोजन की बड़ी उपलब्धि है. लक्ष्मण और जानकी का पात्र निभा रहे कलाकारों का कहना था कि हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे ताकि हम जैसे युवा और आने वाली पीढ़ी आगे संस्कृति से परिचित रहे.
रील और रियल में फर्क: रामलीला देखने आए नवनीत पुरोहित कहते हैं कि हो सकता है कि मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ सेकंड की रील को ज्यादा व्यू मिल जाएं और रामलीला के मैदान में उतनी भीड़ न जुटे, लेकिन परंपरा की कीमत केवल आंकड़ों से तय नहीं होती. मोबाइल की रील और रियल में फर्क है. इसका अनुभव यहां आने के बाद ही हो सकता है. यहां जो जीवन दिखाई देती है, वह मोबाइल में नहीं हो सकती. कहीं ना कहीं हमारी परंपरा से जुड़ने का मौका मिलता है.
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