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विधानसभा 2027 में गौ माता की रक्षा के लिए लोग करेंगे वोट: अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले - विधानसभा 2027 में गौ माता की रक्षा के लिए लोग करेंगे वोट. ( ईटीवी भारत )

इन्होंने यह भी कहा कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं और हजारों लोगों को संकल्प करा चुके हैं और इस बार लोग सड़क, बिजली व पानी के मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि गौ माता की रक्षा के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे.

वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि "सरकार गौ माता के संरक्षण और सुरक्षा की बात तो करती है, लेकिन कुछ करती नहीं है. क्योंकि प्रदेश की 118 विधानसभाओ में जाकर मैंने गौ माता का हाल देखा है. जहां पर गौ माता तड़प रही है और काटी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की फाइलों में गाय को खूब आनंद है, मगर मौके पर कुछ भी नहीं है."

वहीं बुधवार की तड़के सुबह से शहर के एक होटल में भी शंकराचार्य अभिवृत्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातन धर्म संवाद का आयोजन किया. जहां पर भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे.

बांदा: बांदा जिले में मंगलवार की देर शाम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चतुरंगिणी सेना द्वारा आयोजित सनातन धर्म संवाद को संबोधित किया. शहर के गणेश भवन में आयोजित सभा में सैकड़ो की तादाद में लोग मौजूद रहे.

गविस्टी यात्रा 22 जुलाई तक चलेगी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि यह गौरक्षा की मुहिम हमने शुरू नहीं की, बल्कि हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से जारी रखी हुई है और यह गविष्टी यात्रा गोरखपुर से 3 मई से शुरू हुई है, जो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में जाते हुए वहां के लोगों को गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए 22 जुलाई को गोरखपुर में ही समाप्त होगी. उन्होंने कहाकि अभी तक हम लोग 118 से अधिक विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं और बांदा आए हैं. आज भी गौ माता बेचारी तड़प रही है, काटी जा रही है, मारी जा रही हैं.

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले - विधानसभा 2027 में गौ माता की रक्षा के लिए लोग करेंगे वोट. (ईटीवी भारत)

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सरकार गौ माता की रक्षा करने की बात तो कह रही है, लेकिन कर नहीं रही है या कर नहीं पा रही है. जो समाचारों में हमने देखा है और सुना है और मौके पर जाकर देखा है, तो स्थिति बिल्कुल अलग है.

उन्होंने कहाकि सरकार कहती है कि प्रदेश में गायें बिल्कुल सुरक्षित हैं, मगर मौके पर जाकर मैंने देखा, तो पाया कि "गौ माता बिचारी तड़प रही है, काटी जा रही है, मारी जा रही है. मेरा यही कहना है कि सरकार की फाइलों में ही गौ माता को आनंद है, मगर मौके पर कुछ नही है. सनातनियों का वोट लेने के लिए वर्तमान सरकार सनातनी भावनाओं को उभारती है."

शंकराचार्य अभिवृत्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि "सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है और वह किसी एक धर्म के लिए काम नहीं करती. मगर जो लोग यह कह रहे हैं कि हम सनातनियों के लिए काम कर रहे हैं, वह केवल सनातनियों का वोट लेने के लिए और उन्हें धोखा देने के लिए ऐसा कह रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रमाणित हो चुका है कि यह लोग सनातनियों की भावनाओं को उभारते हैं और लोगों के वोट को अपने पक्ष में तब्दील करते हैं और फिर उसके बाद सनातनी भावना भूल जाते हैं. उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सनातन के लिए काम करने वाला सत्ता में आएगा, तो क्या गौ माता की हत्या को जारी रखेगा."