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सोनीपत में विदेश जाने के सपने ने ली जान, 50 लाख गंवाकर दो युवकों ने उठाया खौफनाक कदम, एक की मौत

दोनों ममेरे-फुफेरे भाईः मिली जानकारी के अनुसार, खुदकुशी करने वाले युवकों की पहचान अंकुश, निवासी कांलवा (जिला जींद), और रोहित, निवासी झरोठी (जिला सोनीपत) के रूप में हुई है. दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और बुआ और मामा के बेटे बताए जा रहे हैं. घटना के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई, जबकि अंकुश की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.

सोनीपत: विदेश जाने के सपने ने सोनीपत के एक युवक की जान ले ली, जबकि दूसरा युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. जानकारी के अनुसार, सोनीपत के छोटूराम चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में दो युवकों ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का निजी अस्पताल में इलाज जारी है. फिलहाल सीटी थाना पुलिस मामले को जांचे जुटी हुई है.

पैसे वापस नहीं मिलने पर तनाव में थे दोनों युवक: मामले में मृतक और घायल दोनों युवकों के परिजनों ने विदेश भेजने वाले एक दलाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि जमीन बेचकर अमेरिका भेजने के नाम पर दलाल को 50 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन जब पैसे वापस मांगे गए तो दलाल ने रुपये लौटाने से इनकार कर दिया. इसी आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते दोनों युवकों ने यह खौफनाक कदम उठाया.

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने दिया था दलाल का नंबर: परिजनों का आरोप है कि विदेश भेजने वाले जिस दलाल से संपर्क किया गया था, उसका नंबर उन्हें दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने दिया था. परिवार का दावा है कि इसी संपर्क के माध्यम से दलाल तक पहुंचे थे और उसी के कहने पर 50 लाख रुपये दिए गए थे. परिजनों के मुताबिक, पैसे वापस न मिलने और लगातार मानसिक दबाव में रहने के कारण युवकों ने आत्मघाती कदम उठाया.

खुदकुशी से पहले चाचा को किया फोनः परिजनों ने यह भी बताया कि खुदकुशी से पहले रोहित ने अपने ताऊ को फोन कर कहा था कि वह अब जिंदा नहीं रहेगा और उसकी डेड बॉडी ही घर पहुंचेगी. यह सुनकर परिजन सकते में आ गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मीडिया के कैमरे से दूरी बना ली है.

सड़क जाम करने की चेतावनीः वहीं परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी दलाल और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे रोहित के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करेंगे. घटना की सूचना मिलने के बाद सोनीपत सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस दलाल, कथित दिल्ली पुलिस अधिकारी और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल में जुटी हुई है.