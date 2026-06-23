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सोनीपत में बेटे ने बेरहमी से छीनी पिता की सांसे, सुबह-सुबह दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

सोनीपत में एक बेटे के पिता की हत्या कर भरोसे का कत्ल कर दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

SON IN SONIPAT KILLS FATHER
सोनीपत में बेटे ने पिता की हत्या की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 23, 2026 at 3:19 PM IST

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सोनीपत: जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां कलयुगी बेटे ने बेरहमी से पीट-पीट कर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया है. सूचना पर सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची ओर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

अलहे सुबह की हत्याः सोनीपत के गांव थाना कलां से सामने आई है. मृतक सरदार की आयु 61 साल के करीब बताई जा रही है. सरदार के बेटे ब्रह्म प्रकाश पर हत्या करने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि ब्रह्म प्रकाश नशे का आदि था, बीती देर रात आरोपी ने घर में उत्पात मचाया. इस दौरान घर के सामान में आग लगाई. अलहे सुबह बेटे द्वारा बाप की जघन्य हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया.

सोनीपत में बेटे ने बेरहमी से छीनी पिता की सांसे (ETV Bharat)

एक महीने पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से आया था बाहरः आरोपी एक महीना पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से घर आया था. ब्रह्म प्रकाश राजमिस्त्री का काम करता था. सूचना के बाद खरखौदा थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच हत्याकांड की जांच में जुट गए हैं. पुलिस की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया गया. मृतक सरदार सिंह की पत्नी शकुंतला के अनुसार उसका बेटा ब्रह्मप्रकाश नशे का आदि थी और करीब एक माह पहले ही उसे नशा मुक्ति केंद्र से बाहर लेकर आए थे. लेकिन उसके बावजूद भी उसने नशा करना नहीं छोड़ा और अब उसने अपने पिता की हत्या कर डाली.
क्या बोले पुलिस अधिकारीः मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि "कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक युवक ने अपने पिता को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया है. इस सूचना पर हम यहां पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. शुरुआती जांच में है पता लग रहा है कि डंडों से पीट-पीटकर सरदार सिंह की हत्या हुई है और परिजन उसके बेटे ब्रह्म प्रकाश पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं."

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