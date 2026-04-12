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सोनीपत में पिता ने बेटी की तेजधार हथियार से गला रेतकर की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच

गोहाना में तन्नू मर्डर केस की जांच के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारी ( Etv Bharat )