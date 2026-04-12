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सोनीपत में पिता ने बेटी की तेजधार हथियार से गला रेतकर की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच

सोनीपत में बेटी की हत्या के आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Sonipat Tannu murder case
गोहाना में तन्नू मर्डर केस की जांच के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 7:34 PM IST

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सोनीपत: जिले के गोहाना से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

जीएनएम की छात्रा थी तन्नू: सोनीपत के गोहाना की देवी नगर कॉलोनी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही 23 वर्षीय बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए. मृतक गोहाना की देवीनगर कॉलोनी निवासी तन्नू (23) जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) की छात्रा थी.

पिता ने बेटी की तेजधार हथियार से गला रेतकर की हत्या (Etv Bharat)

गले पर धारदार हथियार से वार के निशानः रविवार को तन्नू का शव घर में खून से लथपथ अवस्था में मिला. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवती की हत्या गले पर धारदार हथियार से वार कर की गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराया. घटनास्थल की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया. टीम ने मौके से खून के नमूने, फिंगर प्रिंट्स सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. युवती की हत्या का आरोप उसके पिता पर लगा है.

हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं: मामले की सूचना के बाद डीसीपी गोहाना जितेंद्र भी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. उन्होंने कहा कि "मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है.

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