ETV Bharat / state

सीतापुर में हत्यारे पति को फांसी की सजा, पत्नी और डेढ़ साल के बेटे को मार डाला था, जानिए क्या है पूरा मामला

न्यायाधीश तरन्नुम खान ने फैसला देते हुए कहा, यह अपराध अत्यंत क्रूर और समाज के लिए घातक है, कठोरतम दंड दिया जाना आवश्यक है.

दोषी को फांसी की सजा.
दोषी को फांसी की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर : एडीजे-7 कोर्ट ने हत्यारे पति को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ने पत्नी का सिर कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था, जबकि बेटे को जमीन पर पटक कर मार दिया था.

सरकारी अभियोजन अधिवक्ता आफान हसन सिद्दीकी ने बताया, घटना फरवरी 2022 में की है. दोषी नीरज पुत्र राम सहाय को पत्नी के चरित्र पर शक था. नीरज ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, घटना के दौरान अपने दो साल के बेटे की भी जमीन पर पटककर जान ले ली थी.

न्यायाधीश तरन्नुम खान ने सुनाया फैसला. (Video Credit; ETV Bharat)

इतना ही नहीं बीचबचाव करने पहुंचे भाई पर भी नीरज ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था. इस दोहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया.

सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और अन्य प्रमाणों को अदालत ने महत्वपूर्ण माना. न्यायाधीश तरन्नुम खान ने इस जघन्य हत्याकांड में फैसला देते हुए अपने निर्णय में कहा कि यह अपराध अत्यंत क्रूर और समाज के लिए घातक है, इसलिए आरोपी को कठोरतम दंड दिया जाना आवश्यक है.

इसी आधार पर अदालत ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) आफान सिद्दीकी ने पैरवी की जबकि मार्गदर्शन जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला का रहा.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में युवक के सीने के आरपार हुआ 6 फीट का सरिया, एंबुलेंस ड्राइवर ने कटर मशीन से काटा

TAGGED:

MURDERER HUSBAND SENTENCED TO DEATH
SITAPUR DOUBLE MURDER CASE
SITAPUR ADJ 7 COURTS DECISION
हत्यारे पति को फांसी का सजा
SITAPUR DOUBLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.