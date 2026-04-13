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सीतापुर में हत्यारे पति को फांसी की सजा, पत्नी और डेढ़ साल के बेटे को मार डाला था, जानिए क्या है पूरा मामला

दोषी को फांसी की सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )