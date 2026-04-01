सिरसा में विधायक अर्जुन चौटाला बोले, 'सरकार किसानों-मजदूरों की सुविधाएं बेहतर करने के बजाए समस्याएं बढ़ाने का काम कर रही है'
विधायक अर्जुन चौटाला ने हरियाणा सरकार के मंडियों में फसल बेचने के लिए नये नियमों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है.
Published : April 1, 2026 at 8:23 PM IST
सिरसाः रानियां से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला बुधवार को सिरसा की कपास मंडी में बनाये गए किसान कष्ट निवारण सेंटर पहुंचे, वहां पर उन्होंने किसानो और आढ़तियों से मुलाकात की. इस दौरान अर्जुन चौटाला ने कहा कि "सिरसा की मंडियों की बात की जाए तो यहां पर कई तरह की दिक्क्तें हैं जिससे फसली सीजन में किसानो को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं."
कानून बनाने से पहले सरकार को किसानों से राय लेना चाहिएः अर्जुन चौटाला ने हरियाणा सरकार द्वारा मंडी में फसल बेचने के नए कानून बनाये जाने के सवाल पर कहा कि "सरकार पहले तो इस तरह के कानून बनाती है और फिर विरोध का सामना करने पर उसे गलती मानते हुए उसे वापस लेती है. मंडी में फसल बेचने के नये कानून बनाये जाने से पहले सरकार ने आढ़ती किसान और मजदूर से किसी भी प्रकार से कोई राय नहीं ली. जबकि इसका सीधा असर इन्हीं लोगों पर पड़ता है. इसलिए इस प्रकार से कोई भी कानून बनाने से पहले सरकार को प्रभावित होने वालों से राय लेनी चाहिए."
अजय चौटाला के मामले में बोले अर्जुन चौटालाः अर्जुन चौटाला ने मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि "कोई भी राजनितिक पार्टी टिकट या तो अपने कार्यकर्त्ता को देती है या फिर अपने खास को और अगर अजय चौटाला को टिकट दे रही थी तो या तो वो बीजेपी कार्यकर्त्ता हैं या फिर बीजेपी के खास." बता दें कि पिछले दिनों जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला ने एक निजी चैनल को दिए बयान में कहा था कि मनहोर लाल खट्टर ने उन्हें राज्य सभा के लिए टिकट ऑफर की थी.
कांग्रेस पर साधा निशानाः वहीं अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को अपने विधायकों को मंडी के दौरे करने के लिए कहना पड़े तो फिर किस बात के विधायक हैं वो और किस बात का संगठन है, जिसको जाना होता है वो अपने आप जाता है.