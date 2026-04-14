ETV Bharat / state

कुमारी शैलजा का सरकार पर बड़ा आरोप, 'किसानों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं, मंडियों में भारी अव्यवस्था का माहौल'

'फसल खरीद को लेकर सरकार पूरी तरह से विफल': मंडी में किसानों से बातचीत के दौरान कुमारी शैलजा ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि "रबी की फसल की खरीद को लेकर सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है. सरकार ने किसानों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण मंडियों में भारी अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है." इस दौरान मंडी में मौजूद किसानों ने भी अपनी समस्याएं नेताओं के सामने रखीं और जल्द समाधान की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा. सिरसा की अनाज मंडी से उठे ये मुद्दे अब प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि किसान हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु रहे हैं.

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में आज राजनीतिक सरगर्मियां उस समय तेज हो गई जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने अनाज मंडी का दौरा किया. इस दौरान उनके साथ सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया और कालांवाली से शीशपाल केहरवाला सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे.

'सरकार 'पोर्टल-पोर्टल का खेल' खेलने में व्यस्त है: कुमारी शैलजा ने कहा कि "सरकार द्वारा लागू किए गए दो नए नियमों ने किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है. हालात इतने खराब हैं कि किसानों को मंडियों में एंट्री तक नहीं मिल पा रही है." उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'सरकार 'पोर्टल-पोर्टल का खेल' खेलने में व्यस्त है, जबकि जमीनी स्तर पर किसान परेशान हो रहे हैं. किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में खड़े हैं, लेकिन समय पर खरीद और उठान नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. इस स्थिति से न केवल किसान, बल्कि मजदूर, आढ़ती और ट्रांसपोर्टर भी प्रभावित हो रहे हैं."

'किसी भी वर्ग के लोगों से संवाद नहीं करते हैं मुख्यमंत्री': कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि "बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण हर वर्ग परेशान है." उन्होंने कहा कि "सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री किसी भी वर्ग के लोगों से संवाद नहीं करते हैं. सरकार केवल दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठकर फैसले ले रही है, जो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है." उन्होंने आगे कहा कि "हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलो को भारी नुकसान पहुंचाया है. लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप है. न तो नुकसान का सही आकलन किया जा रहा है और न ही किसानों को मुआवजा देने की कोई ठोस घोषणा की गई है."

'संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है बीजेपी': संविधान के मुद्दे पर भी कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि "बीजेपी अक्सर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत में वही पार्टी संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि "बीजेपी के कुछ नेता खुले तौर पर संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है." उनके अनुसार, "देश की संस्थाओं को कमजोर करने का सबसे बड़ा काम बीजेपी सरकार के दौरान हुआ है."

'बीजेपी वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है': वहीं आगामी चुनावों को लेकर भी कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "चुनाव के दौरान बीजेपी भाषा का दुरुपयोग करती है और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करती है. इसके विपरीत, कांग्रेस ने हमेशा शालीन और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है." उन्होंने आरोप लगाया कि "बीजेपी वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और समाज में भाई-भाई को लड़ाने का काम करती है." उनके अनुसार, "बीजेपी की राजनीति का आधार ध्रुवीकरण है, जो देश के लिए खतरनाक है." शैलजा ने विश्वास जताया कि "पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी और जनता बदलाव के पक्ष में वोट करेगी."