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सिरसा में अभय सिंह चौटाला का नायब सैनी पर वार, कहा-'सरकार हर मोर्चे पर विफल, सीएम को विदेशी दौरों से फुर्सत नहीं '

सिरसा में अभय सिंह चौटाला ने CM पर बोला हमला ( ETV Bharat )

हरियाणा: स्थानीय जाट धर्मशाला में जाट धर्मशाला सभा के तत्वावधान में शानिवार को आयोजित छात्रवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने जाट समुदाय के उन 154 बच्चों को सम्मानित किया, जिन्होंने दसवीं और 12वीं कक्षा में 90 फीसदी से अधिक अंक अर्जित किए.

154 विद्यार्थियों को किया गया सम्मानितः जाट धर्मशाला सभा के प्रधान मोहनलाल झोरड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "उन्हें इन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने में अपार हर्ष हो रहा है." मौके पर जाट धर्मशाला सभा की ओर से सभी 154 विद्यार्थियों के सम्मान में 2100 रुपए की राशि दी गई थी. इसी दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने निजी कोष से भी सभी विद्यार्थियों के लिए 3 हजार रुपए देने की घोषणा कर उनकी प्रोत्साहन राशि 5100 रुपए की. अभय सिंह चौटाला के इस कदम का मौके पर उपस्थित लोगों ने सराहा.

सिरसा में अभय सिंह चौटाला ने CM पर बोला हमला, बोले 'सरकार हर मोर्चे पर विफल है' (ETV Bharat) बेटियों की शिक्षा में हरसंभव मदद का भरोसाः 'उन्होंने कहा कि "यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि बेटियां न केवल खेल मैदान से मेडल ला रही हैं बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं." उन्होंने इस मौके पर कहा कि "जो भी मेधावी विद्यार्थी माता हरकी देवी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है तो वे उनका प्रवेश और शिक्षा निशुल्क करवाएंगे. इसके अलावा ये विद्यार्थी किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लनेे के लिए उनकी सहायता मांगेंगे, वे उपलब्ध रहेंगे."