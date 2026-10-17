सिरसा में अभय सिंह चौटाला का नायब सैनी पर वार, कहा-'सरकार हर मोर्चे पर विफल, सीएम को विदेशी दौरों से फुर्सत नहीं '
जाट समाज के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह के दौरान अभय सिंह चौटाला ने सीएम नायब सैनी पर जमकर हमला बोला.
Published : October 17, 2026 at 5:52 PM IST
हरियाणा: स्थानीय जाट धर्मशाला में जाट धर्मशाला सभा के तत्वावधान में शानिवार को आयोजित छात्रवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने जाट समुदाय के उन 154 बच्चों को सम्मानित किया, जिन्होंने दसवीं और 12वीं कक्षा में 90 फीसदी से अधिक अंक अर्जित किए.
154 विद्यार्थियों को किया गया सम्मानितः जाट धर्मशाला सभा के प्रधान मोहनलाल झोरड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "उन्हें इन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने में अपार हर्ष हो रहा है." मौके पर जाट धर्मशाला सभा की ओर से सभी 154 विद्यार्थियों के सम्मान में 2100 रुपए की राशि दी गई थी. इसी दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने निजी कोष से भी सभी विद्यार्थियों के लिए 3 हजार रुपए देने की घोषणा कर उनकी प्रोत्साहन राशि 5100 रुपए की. अभय सिंह चौटाला के इस कदम का मौके पर उपस्थित लोगों ने सराहा.
बेटियों की शिक्षा में हरसंभव मदद का भरोसाः 'उन्होंने कहा कि "यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि बेटियां न केवल खेल मैदान से मेडल ला रही हैं बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं." उन्होंने इस मौके पर कहा कि "जो भी मेधावी विद्यार्थी माता हरकी देवी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है तो वे उनका प्रवेश और शिक्षा निशुल्क करवाएंगे. इसके अलावा ये विद्यार्थी किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लनेे के लिए उनकी सहायता मांगेंगे, वे उपलब्ध रहेंगे."
'मंडियों में बारिश बर्बाद फसल के लिए मुआवजा दे सरकार': उन्होंने कहा कि "एक ओर मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी को विदेशी दौरों से फुर्सत नहीं है. वहीं हरियाणा के किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी आदि की कमी से जूझना पड़ रहा है. ऐसे में किसान गेहूं की बिजाई कैसे करेंगे. उन्होंने मंडियों में पानी से खराब हुई धान व नरमा कपास की फसल के सिलसिले में सरकार से मांग की कि फौरन प्रभावित किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा देकर उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए.
'देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कई घोटाले किए हैं': उन्होंने कहा कि "जिस प्रकार देश में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की बाढ़ है. ऐसे में इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा में भी कोई बड़ा आंदोलन हो जाए. इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने मौजूदा हरियाणा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कई घोटाले किए हैं लेकिन आज तक कोई जांच भी नहीं हुई है और न ही कोई कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार में अधिकारी हावी हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में इनेलो की सरकार बनी तो सभी घोटालों की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.