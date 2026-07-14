सिरोही में शराब पीने के दौरान हुआ विवाद, चचेरे भाई की हत्या
वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
Published : July 14, 2026 at 5:53 PM IST
सिरोहीः आबूरोड शहर थाना क्षेत्र के लूनियापुरा में मंगलवार दोपहर शराब पीने के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
शहर थाना प्रभारी हरचंद देवासी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला शराब के नशे में हुए आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है. मृतक और आरोपी आपस में चचेरे भाई हैं. आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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आपसी विवाद में हुई घटनाः पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रवि पुत्र छगन भील (25) निवासी लूनियापुरा के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे रवि अपने चचेरे भाई शिवा भील के घर पर बैठकर शराब पी रहा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि शिवा भील ने गुस्से में आकर रवि पर चाकू से हमला कर दिया. घटना में रवि की मौके पर मौत हो गई. वहीं, आरोपी मौके से फरार हो गया.
सूचना मिलते ही आबूरोड शहर थाना प्रभारी हरचंद देवासी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए तथा शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कराई गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है.