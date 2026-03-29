सीकर: गुहाला गांव में सैनी भाइयों ने पेश की मिसाल, ईदगाह विस्तार के लिए दान की जमीन
राजस्थान के नीमकाथाना क्षेत्र में कौमी एकता की अनूठी तस्वीर इन दिनों चर्चा में है.
Published : March 29, 2026 at 6:08 PM IST
सीकर: जिले के नीमकाथाना क्षेत्र का गुहाला गांव इन दिनों अपनी अनूठी मिसाल के चलते चर्चा में है. यहां पांच सैनी भाइयों ने अपनी बेशकीमती जमीन का एक हिस्सा ईदगाह के विस्तार के लिए दान कर दिया है. इस पहल को लोग ‘असली भारत की तस्वीर’ बताते हुए सराह रहे हैं, जहां आपसी प्रेम और भाईचारा किसी भी धार्मिक भेदभाव से ऊपर नजर आता है.
जगह की कमी से जूझ रही थी ईदगाह: करीब सात हजार की आबादी वाले गुहाला गांव में स्थित ईदगाह काफी पुरानी है. समय के साथ नमाजियों की संख्या बढ़ने से यहां जगह की कमी होने लगी थी. खासकर ईद के मौके पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचते थे, जिससे लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पाती थी. इस समस्या को देखते हुए गांव के भोपाल राम सैनी, पूरणमल सैनी और उनके अन्य भाइयों ने आगे बढ़कर अपनी जमीन देने का फैसला किया.
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बिना कीमत लिए दी जमीन: सैनी परिवार ने ईदगाह के लिए जमीन देने के बदले किसी भी तरह की आर्थिक सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया. पूरणमल सैनी बताते हैं कि जब उनसे जमीन देने की बात कही गई, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के हामी भर दी. मुस्लिम समुदाय की ओर से जमीन की कीमत देने की पेशकश भी की गई, लेकिन भाइयों ने आपसी भाईचारे और प्रेम का हवाला देते हुए इसे ठुकरा दिया.
निर्माण कार्य में भी निभाई भूमिका: सिर्फ जमीन दान करने तक ही सैनी परिवार सीमित नहीं रहा, बल्कि ईदगाह की बाउंड्री बनाने के काम में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई. नींव खुदवाने से लेकर निर्माण कार्य तक वे लगातार साथ खड़े रहे. ईद के मौके पर बड़ी संख्या में नमाजियों की मौजूदगी में इन भाइयों का सम्मान भी किया गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद यह पहल और चर्चा में आ गई.
सामाजिक ताने-बाने की खासियत: गुहाला गांव का सामाजिक ढांचा भी इस कहानी को मजबूत बनाता है. गांव में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, जिनमें मुस्लिम, अनुसूचित जाति, सैनी और अन्य वर्ग शामिल हैं. यहां का माहौल हमेशा से आपसी सहयोग और सौहार्द का रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, गांव में ‘छत्तीस कौम’ के लोग वर्षों से मिल-जुलकर रहते आए हैं.
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इतिहास और परंपरा से जुड़ा गांव: गुहाला गांव का इतिहास भी समृद्ध रहा है. गांव में सदियों पुरानी हवेलियां इसकी समृद्धि की गवाही देती हैं. एक समय यह गांव गुड़ की बड़ी मंडी के रूप में भी प्रसिद्ध था, लेकिन पानी की कमी के कारण धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई. इसके बावजूद सामाजिक रिश्तों में कभी दरार नहीं आई.
विरोध के बीच भी कायम रहा फैसला: हालांकि, इस फैसले को हर किसी ने एक जैसा नहीं देखा. कुछ रिश्तेदारों और परिचितों ने सैनी भाइयों से सवाल उठाए कि उन्होंने जमीन मुस्लिम समुदाय को क्यों दी. इस पर पूरणमल सैनी का साफ कहना था कि यदि कोई मंदिर के लिए जमीन मांगता, तो वे उसे भी देते. उनके अनुसार सभी लोग उनके लिए समान हैं और यह फैसला उन्होंने किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने विश्वास और आपसी प्रेम के आधार पर लिया है.
गांव वालों की प्रतिक्रिया: गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहां का माहौल हमेशा से भाईचारे वाला रहा है. लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं. ईदगाह के विस्तार के लिए जमीन दान की इस पहल को गांव के लोग सामान्य मानते हैं, लेकिन बाहरी लोगों के लिए यह एक बड़ा संदेश बनकर सामने आई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गुहाला गांव की यह कहानी सिर्फ जमीन दान करने की नहीं, बल्कि उस भरोसे और रिश्तों की है जो वर्षों में बनते हैं.
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