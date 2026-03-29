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सीकर: गुहाला गांव में सैनी भाइयों ने पेश की मिसाल, ईदगाह विस्तार के लिए दान की जमीन

सीकर: जिले के नीमकाथाना क्षेत्र का गुहाला गांव इन दिनों अपनी अनूठी मिसाल के चलते चर्चा में है. यहां पांच सैनी भाइयों ने अपनी बेशकीमती जमीन का एक हिस्सा ईदगाह के विस्तार के लिए दान कर दिया है. इस पहल को लोग ‘असली भारत की तस्वीर’ बताते हुए सराह रहे हैं, जहां आपसी प्रेम और भाईचारा किसी भी धार्मिक भेदभाव से ऊपर नजर आता है.

जगह की कमी से जूझ रही थी ईदगाह: करीब सात हजार की आबादी वाले गुहाला गांव में स्थित ईदगाह काफी पुरानी है. समय के साथ नमाजियों की संख्या बढ़ने से यहां जगह की कमी होने लगी थी. खासकर ईद के मौके पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचते थे, जिससे लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पाती थी. इस समस्या को देखते हुए गांव के भोपाल राम सैनी, पूरणमल सैनी और उनके अन्य भाइयों ने आगे बढ़कर अपनी जमीन देने का फैसला किया.

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बिना कीमत लिए दी जमीन: सैनी परिवार ने ईदगाह के लिए जमीन देने के बदले किसी भी तरह की आर्थिक सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया. पूरणमल सैनी बताते हैं कि जब उनसे जमीन देने की बात कही गई, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के हामी भर दी. मुस्लिम समुदाय की ओर से जमीन की कीमत देने की पेशकश भी की गई, लेकिन भाइयों ने आपसी भाईचारे और प्रेम का हवाला देते हुए इसे ठुकरा दिया.

निर्माण कार्य में भी निभाई भूमिका: सिर्फ जमीन दान करने तक ही सैनी परिवार सीमित नहीं रहा, बल्कि ईदगाह की बाउंड्री बनाने के काम में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई. नींव खुदवाने से लेकर निर्माण कार्य तक वे लगातार साथ खड़े रहे. ईद के मौके पर बड़ी संख्या में नमाजियों की मौजूदगी में इन भाइयों का सम्मान भी किया गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद यह पहल और चर्चा में आ गई.

सामाजिक ताने-बाने की खासियत: गुहाला गांव का सामाजिक ढांचा भी इस कहानी को मजबूत बनाता है. गांव में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, जिनमें मुस्लिम, अनुसूचित जाति, सैनी और अन्य वर्ग शामिल हैं. यहां का माहौल हमेशा से आपसी सहयोग और सौहार्द का रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, गांव में ‘छत्तीस कौम’ के लोग वर्षों से मिल-जुलकर रहते आए हैं.