ETV Bharat / state

हिमाचल: साहब! मैं मरा नहीं, 'सुख की सरकार' में जिंदा आदमी को मरा बताकर बंद की पेंशन, छीना दिव्यांग का 'सहारा'

हिमाचल के सरकारी पोर्टल पर जीवित को कागजों में मार दिया गया. इसके बाद उसकी पेंशन बंद कर दी गई.

जिंदा आदमी को मरा बताकर बंद की सहारा पेंशन
जिंदा आदमी को मरा बताकर बंद की सहारा पेंशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 1:18 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: "मैं जिंदा हूँ साहब, बस चल नहीं सकता".... ये अल्फाज शिमला जिला की तहसील चौपाल के रहने वाले रमेश कुमार के हैं. लेकिन विडंबना देखिए कि जिस व्यक्ति को साल 2018 के एक भीषण हादसे के बाद डॉक्टरों ने मौत के मुंह से खींचकर नया जीवन दिया था, उसे आज सरकारी सिस्टम ने फाइलों में 'मृत' घोषित कर दिया है. यह केवल एक पेंशन रुकने की कहानी नहीं है, बल्कि उस 'व्यवस्था परिवर्तन' पर एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसका दावा सूबे की सरकार हर मंच से करती है.

गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए प्रदेश सरकार की 'सहारा योजना' एक बड़ी उम्मीद होती है. चलने फिरने में असमर्थ 80 प्रतिशत दिव्यांग रमेश कुमार को भी इसके तहत 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती थी, जिससे उनकी दवाइयों और इलाज का खर्च चलता था, लेकिन पिछले 9 महीनों से यह सहारा भी छीन लिया गया है. कारण? सरकारी पोर्टल पर उन्हें 'मृत' (Death) घोषित कर दिया गया है.

पोर्टल पर मृत बताकर बंद की पेंशन
पोर्टल पर मृत बताकर बंद की पेंशन (ETV Bharat)

जब जेब खाली होती है और बीमारी शरीर को जकड़ लेती है, तब एक-एक रुपया पहाड़ जैसा लगता है. सरकार ने मुझे कागजों में मारकर मेरी सांसों की डोर कमजोर कर दी है. मैं दो बार अपने जिंदा होने का सबूत विभाग को दे चुका हूं, लेकिन मेरी पेंशन बहाल नहीं हो रही है. हादसे ने तो मुझे पर पैरालइज किया है, लेकिन सरकार ने मुझे जीते जी मार दिया.-रमेश कुमार (पीड़ित)

2018 का वो काला दिन और डॉ. जनक राज ने दिया नया जीवन

रमेश कुमार जिंदा होकर भी कैसे मृत हो गए ये जानने के लिए हमें उनके अतीत में झांकना होगा. दरअसल रमेश कुमार 2018 में शिमला से चंडीगढ़ जाते समय कंडघाट के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी. उस वक्त मंजर इतना खौफनाक था कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो शुरुआती तौर पर उन्हें मृत मान लिया गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. उस समय आईजीएमसी (IGMC) शिमला के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन और वर्तमान में बीजेपी विधायक डॉ. जनक राज ने हार नहीं मानी. उन्होंने पंप दिया, रमेश की सांसें वापस आईं और एक जटिल ऑपरेशन किया. रमेश की जान तो बच गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के कारण वो 'पैरालाइज' (लकवाग्रस्त) हो गए. पिछले 8-9 सालों से उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वह चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हैं. कमर के नीचे का उनका हिस्सा अब काम नहीं करता है. पत्नि कई साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है.

80 प्रतिशत दिव्यांग हैं रमेश कुमार
80 प्रतिशत दिव्यांग हैं रमेश कुमार (ETV Bharat)

इलाज के लिए लिया लोन

रमेश कुमार छोटी मोटी कैंटीन चलाकर अपना गुजारा करते थे और अपने चार बच्चों का पालन पोषण करते थे, लेकिन उसके बाद हालात खराब हो गए. कमाई का कोई साधन नहीं रहा. घर में चार बच्चे और बूढ़े मां-बाप की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, लेकिन अब व्हील चेयर पर आ गए. वो अपने आप बिस्तर पर करवट भी नहीं बदल सकते उनके 70 साल के माता-पिता उनकी देखभाल करते हैं. हालात ये हुए कि चार बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट गई. कमाई का कोई जरिया नहीं था. इलाज पर लोन लेकर 17 से 18 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन अब लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं. कई किश्तें अब छूट चुकी हैं. कैंटीन चलाकर सात से आठ लाख तक जमा की गई पूंजी भी इलाज पर खर्च हो गई.

हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है. मैं अस्पतालों में अपना इलाज करवाऊं या खुद को फाइलों में जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाऊं. दो बार जिंदा होने का प्रमाण पत्र देने के बाद भी पेंशन बहाल नहीं हो रही है. अधिकारी भी कोई जवाब नहीं देते. बस अपनी गलती मानकर पल्ला झाड़ लेते हैं. घर में कोई आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है. बच्चे दिहाड़ी मजदूर करके अपना पेट पाल रहे हैं. — रमेश कुमार (पीड़ित)

लीवर किडनी भी खराब

रमेश चंद के पिता कुंभ दास ने कहा कि 'मैं खुद बुजुर्ग हूं और बेटे की देखभाल कर रहा हूं. हादसे के कारण बेटा पहले पैरालाइज हुआ. 80 प्रतिशत शरीर काम करना छोड़ चुका है. बिस्तर पर लेटे लेटे लीवर, किडनी खराब हो गए हैं. बेटा पीठ के बल नहीं लेट सकता. लेटे लेटे शरीर गल रहा है. पेंशन से कुछ मदद मिल जाती थी, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया. सरकार से अनुरोध है कि पेंशन को बहाल किया जाए.'

बेड पर बीत रही जिंदगी
बेड पर बीत रही जिंदगी (ETV Bharat)

शरीर पर पड़े गड्ढे

बिस्तर पर लेटे लेटे ही उनके शरीर पर कई इंच गड्ढे बन गए हैं. इलाज के लिए उन्हें आईजीएमसी शिमला और चंडीगढ़ जाना पड़ता है, लेकिन चौपाल से शिमला पहुंचना व्हील चेयर पर आसान नहीं था. इसलिए वो शिमला में पिता के साथ कमरा लेकर रहते हैं, लेकिन अब किराया भरना भी मुश्किल हो रहा. कमरे का किराया का तीस हजार रुपये भुगतान बाकी है.

अकेले रमेश नहीं कई लोगों को जिंदा मारा

इस मामले में जब मेडिकल अधिकारी डॉ. शेर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने इस प्रशासनिक लापरवाही की गहराई को स्वीकार किया. डॉ. शेर सिंह का बयान इस पूरी व्यवस्था की पोल खोलता है. डॉ. शेर सिंह ने बताया 'रमेश कुमार अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं. पोर्टल के इंचार्ज और रिकॉर्ड के अनुसार, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पोर्टल पर गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है, जब उनके पास शिकायत आई और हमने स्टेटस चेक किया, तो पोर्टल पर रमेश कुमार का स्टेटस 'Death' दिखा रहा था. स्थानीय स्तर पर अधिकारी इस गलती को सुधारने में असमर्थ हैं. पोर्टल का एक्सेस और एडिटिंग की शक्तियां केवल शिमला स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) या उच्च स्तर पर ही मौजूद हैं. वहां से अपडेट होने के बाद ही यह ठीक हो सकता है.'

चल नहीं पाते रमेश कुमार
चल नहीं पाते रमेश कुमार (ETV Bharat)

'सुख की सरकार' में दुख की मार?

एक तरफ सरकार 'सुख की सरकार' होने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ चौपाल का एक लाचार व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाने को मजबूर है. आखिर किस आधार पर एक जीवित व्यक्ति को पोर्टल पर मृत दिखाया गया? क्या पेंशन रोकने से पहले कोई भौतिक सत्यापन (Physical Verification) नहीं किया गया? 9 महीने तक एक दिव्यांग व्यक्ति को अपनी पेंशन के लिए तड़पाना क्या प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? अगर स्थानीय अधिकारी पोर्टल को एडिट नहीं कर सकते, तो क्या आम आदमी को अपनी गलती सुधारने के लिए हर बार सचिवालय के चक्कर काटने होंगे? वो भी उस व्यक्ति को जो बिस्तर पर अपने आप करवट भी नहीं बदल सकता, क्या वो फाइलों का ढेर उठाकर सचिवालय में चप्पलें घिसेगा. सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा हमेशा दिव्यांग और आम आदमी ही क्यों भूगते वो अधिकारी क्यों नहीं, जिनके कारण ये अव्यवस्था फैलती है.

यह मामला केवल एक तकनीकी त्रुटि (Technical Error) नहीं है, बल्कि यह एक जीवित इंसान के अस्तित्व को नकारने जैसा है. रमेश कुमार की मांग है कि इस घोर लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी रुकी हुई पेंशन ब्याज समेत तुरंत जारी की जाए. आज रमेश कुमार का छलका दर्द हिमाचल के उन तमाम 'जीवित मृत' लोगों की आवाज है, जो फाइलों की धूल में दबे हुए हैं. अब देखना यह है कि क्या शिमला में बैठी सरकार इस 'मुर्दा' सिस्टम में जान फूंक पाती है या नहीं.

ये भी पढ़ें: सहारा योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी, मगर पहले ये बातें ज़रूर जान लें

TAGGED:

SAHARA PENSION STOP DECLARED DEAD
SAHARA PENSION HIMACHAL
SAHARA PENSION RAMESH DECLARED DEAD
सहारा पेंशन
SAHARA PENSION SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.