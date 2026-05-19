शामली में विद्युत विभाग की टीम को घेरकर ग्रामीणों ने पीटा, चोरी की सूचना पर चेकिंग को गाँव में पहुँची थी टीम
विद्युत विभाग की टीम बिजली चोरी की सूचना पर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चेकिंग के लिए पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 1:17 PM IST
शामली : जनपद शामली में विद्युत विभाग की टीम को ग्रामीणों द्वारा घेरकर पीटने का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने एसडीओ की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, तो वहीं सरकारी कागजात फाड़ डाले.
पूरी घटना का एक वीडियो भी विद्युत विभाग की टीम ने बनाया है, जिसमें भी साफ देखा जा सकता है कि किस कदर गाड़ी में विद्युत विभाग की टीम छिपकर बैठी है और बाहर लोग गाड़ी को चारों तरफ से घिरे हुए खड़े हैं. जैसे-तैसे कर विद्युत विभाग की टीम ने मौके से भाग कर अपने जान बचाई.
पूरा मामला जनपद शामली की कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बराला का है, जहां पर देर रात विद्युत विभाग की टीम बिजली चोरी की सूचना पर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चेकिंग के लिए पहुंची थी. इसमें विद्युत विभाग के एसडीओ अमित कुमार, जेई नीतीश, जेई प्रदीप और लाइनमैन सागर, आजम और सतेंद्र शामिल थे.
बिजली विभाग को गांव में बिजली चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. बताया गया है कि जब विभागीय टीम गांव में जांच कर रही थी, तभी कुछ ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.
आरोप है कि ग्रामीणों ने टीम को चारों ओर से घेरकर हमला कर दिया. इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की गई और सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए गए.
इतना ही नहीं, एसडीओ की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए. हमले के दौरान विभागीय टीम ने किसी तरह मौके से निकल कर अपनी जान बचाई. हालांकि, हमले में किसी घायल की सूचना नहीं है. यह घटना देर रात की बताई जा रही है. मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई.
इसके अलावा विद्युत विभाग की ओर से आरोपियों के विरुद्ध पुलिस से शिकायत की गई है. पूरी घटना का एक वीडियो भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किसी कदर विद्युत विभाग की कर्मचारी गाड़ी में ड्रेस में हुए बैठे हैं और बाहर सैकड़ो लोगों की इकट्ठा भीड़ ने उन्हें घेर रखा है.
इस पूरे मामले पर कैराना कोतवाली पर भारी समयपाल अत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात का एक मामला है, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथ गांव में मारपीट की गई है और गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं. यह शिकायत उन्हें मिली है.
घटना पूरी क्या रही, इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है, और इसमें जो भी विधिक कार्यवाही होगी, वह अमल में लाई जाएगी.