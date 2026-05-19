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शामली में विद्युत विभाग की टीम को घेरकर ग्रामीणों ने पीटा, चोरी की सूचना पर चेकिंग को गाँव में पहुँची थी टीम

शामली में विद्युत विभाग की टीम को घेरकर ग्रामीणों ने पीटा. ( ETV Bharat )

शामली : जनपद शामली में विद्युत विभाग की टीम को ग्रामीणों द्वारा घेरकर पीटने का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने एसडीओ की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, तो वहीं सरकारी कागजात फाड़ डाले. पूरी घटना का एक वीडियो भी विद्युत विभाग की टीम ने बनाया है, जिसमें भी साफ देखा जा सकता है कि किस कदर गाड़ी में विद्युत विभाग की टीम छिपकर बैठी है और बाहर लोग गाड़ी को चारों तरफ से घिरे हुए खड़े हैं. जैसे-तैसे कर विद्युत विभाग की टीम ने मौके से भाग कर अपने जान बचाई. विद्युत विभाग की टीम को घेरकर ग्रामीणों ने पीटा. (ETV Bharat) पूरा मामला जनपद शामली की कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बराला का है, जहां पर देर रात विद्युत विभाग की टीम बिजली चोरी की सूचना पर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चेकिंग के लिए पहुंची थी. इसमें विद्युत विभाग के एसडीओ अमित कुमार, जेई नीतीश, जेई प्रदीप और लाइनमैन सागर, आजम और सतेंद्र शामिल थे. बिजली विभाग को गांव में बिजली चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. बताया गया है कि जब विभागीय टीम गांव में जांच कर रही थी, तभी कुछ ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.