शाहजहांपुर में पत्नी ने पति का हसिया से काटा गला, प्रेमी ने पकड़े पैर, पढ़िए आरोपी महिला का कबूलनामा

भटपुरा चंदू गांव में बलराम (30) पत्नी पूजा और चार बच्चों के साथ रहता था. करीब डेढ़ साल पहले पूजा का प्रेम प्रसंग बलराम की बहन के बेटे आदेश से हो गया था. पहले बलराम अपने भाई राजू के साथ एक ही मकान में रहता था. जहां आदेश का अक्सर आना-जाना था.

शाहजहांपुर : पुवायां थाना क्षेत्र में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. प्रेमी और उसके दोस्त ने पति के पैर पकड़े और महिला ने हसिया से गला रेत दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

पति कर रहा था विरोध : बलराम के भाई राजू ने पुलिस में शिकायत देकर बताया, भाभी पूजा का भांजे आदेश के साथ अवैध संबंध थे. बलराम लगातार इसका विरोध कर रहा था. इसी बात से नाराज होकर पूजा ने प्रेमी आदेश और उसके दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पति को चारपाई पर दबोचकर उसकी गला काटकर हत्या कर दी.

पत्नी बनाती थी रील : शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी पूजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूजा ने बताया, प्रेमी आदेश और एक अन्य साथी ने उसके पति के पैर पकड़े. मैंने धारदार हथियार से बलराम के गर्दन पर कई वार किये जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी पूजा रील बनाने की शौकीन थी.

सभी आरोपी गिरफ्तार : पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया, 29 जनवरी को एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था. बताया कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी और भांजे ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रात में कर दी. घटना के खुलासे के लिए SPRA और सीओ के निर्देशन में इंस्पेक्टर पुवायां ने मृतक के भांजे और अन्य सहयोगी के साथ पत्नी को गिरफ्तार किया है. आला कत्ल हसिया भी बरामद किया गया है.

