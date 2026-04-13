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शाहजहांपुर में रेलवे निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर रेलवे महाप्रबंधक और डीआरएम मुरादाबाद ने अधिकारियों की लगाई क्लास

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशानिर्देश दिये. महाप्रबंधक और डीआरएम मुरादाबाद के निरीक्षण से रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में बेचैनी दिखी.

RAILWAY CONSTRUCTION WORK
रेलवे महाप्रबंधक और डीआरएम मुरादाबाद ने अधिकारियों की लगाई क्लास. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:17 PM IST

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शाहजहांपुर: उत्तर रेलवे महाप्रबंधक राजेश कुमार पाडेय आज शाहजहांपुर पहुंचे. महाप्रबंधक और डीआरएम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई.

उन्होंने ने कहा कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य का काम पूरा किया जायें. इस दौरान उन्होंने ने अधिकारियों को कई दिशानिर्देश दिये। महाप्रबंधक और डीआरएम मुरादाबाद के निरीक्षण से रेलवे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा.

आप को बता दे कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन ए क्लास पास है इसी के चलते रेलवे स्टेशन पर एक मेडिकल स्टोर खुलेगा और इसके अलावा स्वचालित सीढ़ियां भी बनाई जा रही हैं.

महाप्रबंधक राजेश कुमार पाडेय डीआरएम मुरादाबाद विनीता श्रीवास्तव और तमाम अधिकारी दोपहर 3 बजे एक स्पेशल ट्रेन से रेलवे स्टेशन पहुंचे थे.

इस दौरान उन्होंने प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफार्म नंबर 5 तक के सभी प्लेटफार्म पर का निरीक्षण किया. इन दोनों रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनाने के काम किया जा रहे हैं.

इसके अलावा स्वचालित सीढ़ियां भी बनाई जा रही है. निर्माण कार्य धीमी गति से होने पर जी.एम ने रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई.

उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन कमाई में नंबर वन है तो यात्रियों को जल्द से जल्द सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा आबादी प्लेटफार्म के दक्षिण की ओर रहती है जिसके चलते मुख्य प्लेटफार्म को दक्षिण की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है.

इसके अलावा बच्चों के लिए एक पार्क भी बनाया जा रहा है. फिलहाल महाप्रबंधक और डीआरएम मुरादाबाद की नाराजगी के बाद रेलवे के अधिकारी सकते में नजर आए.

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