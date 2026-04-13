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शाहजहांपुर में रेलवे निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर रेलवे महाप्रबंधक और डीआरएम मुरादाबाद ने अधिकारियों की लगाई क्लास

रेलवे महाप्रबंधक और डीआरएम मुरादाबाद ने अधिकारियों की लगाई क्लास. ( ETV Bharat )

शाहजहांपुर: उत्तर रेलवे महाप्रबंधक राजेश कुमार पाडेय आज शाहजहांपुर पहुंचे. महाप्रबंधक और डीआरएम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई. उन्होंने ने कहा कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य का काम पूरा किया जायें. इस दौरान उन्होंने ने अधिकारियों को कई दिशानिर्देश दिये। महाप्रबंधक और डीआरएम मुरादाबाद के निरीक्षण से रेलवे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा. आप को बता दे कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन ए क्लास पास है इसी के चलते रेलवे स्टेशन पर एक मेडिकल स्टोर खुलेगा और इसके अलावा स्वचालित सीढ़ियां भी बनाई जा रही हैं. महाप्रबंधक राजेश कुमार पाडेय डीआरएम मुरादाबाद विनीता श्रीवास्तव और तमाम अधिकारी दोपहर 3 बजे एक स्पेशल ट्रेन से रेलवे स्टेशन पहुंचे थे.