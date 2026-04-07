शाहजहांपुर में विधायक ने रात में गेहूं खरीद में घपला पकड़ा, जिलाधिकारी ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर को किया निलंबित
भाजपा विधायक अरविंद सिंह ने रोजा गल्लामंडी में रात के समय औचक छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया. विधायक ने पकड़ी गेहूं की धोखाधड़ी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 8:13 PM IST
शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में गेहूं खरीद को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई है. भाजपा विधायक अरविंद सिंह ने रोजा गल्ला मंडी में रात के समय औचक छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया.
छापेमारी के दौरान मंडी के अंदर एक आढ़त से करीब 180 बोरे गेहूं बरामद किए गए. आरोप है कि इन बोरों को सरकारी क्रय केंद्र पर रखने के बजाय आढ़त पर ही रखा गया था और वहीं उनकी तौल भी कराई जा रही थी. इस दौरान विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.
फिलहाल इस मामले में जिलाधिकारी ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय करवाई के आदेश दिए हैं.
बताया जा रहा है कि दिन में संबंधित अधिकारियों ने बारदाने (बोरों) की कमी का हवाला देकर खरीद प्रक्रिया में देरी की बात कही थी, लेकिन रात में बड़ी मात्रा में गेहूं आढ़त पर पाए जाने से व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
छापेमारी के दौरान मौके पर अपर जिलाधिकारी रजनीश मिश्रा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
विधायक ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
विधायक ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
इस कार्रवाई के बाद मंडी प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जबकि किसानों में उम्मीद जगी है कि अब खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.
फिलहाल इस मामले में जिलाधिकारी ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर त्रिपुरारी तिवारी को सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय करवाई के आदेश दिए हैं.
इस मामले में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि विधायक अरविंद सिंह द्वारा शिकायत की गई थी मौके पर डिप्टी आरएमओ और एडीएम प्रशासन को भेजा गया था, जिसमें पाया गया था कि गेहूं खरीद आदत पर की गई है, जबकि सेंटर भी पास में था हालात पर से 180 बोरे गेहूं मिले हैं.
इस मामले में मार्केटिंग इंस्पेक्टर त्रिपेश तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है.