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शाहजहांपुर में विधायक ने रात में गेहूं खरीद में घपला पकड़ा, जिलाधिकारी ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर को किया निलंबित

शाहजहांपुर में गेहूं खरीद को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई. ( ETV Bharat )

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में गेहूं खरीद को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई है. भाजपा विधायक अरविंद सिंह ने रोजा गल्ला मंडी में रात के समय औचक छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया.

छापेमारी के दौरान मंडी के अंदर एक आढ़त से करीब 180 बोरे गेहूं बरामद किए गए. आरोप है कि इन बोरों को सरकारी क्रय केंद्र पर रखने के बजाय आढ़त पर ही रखा गया था और वहीं उनकी तौल भी कराई जा रही थी. इस दौरान विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

फिलहाल इस मामले में जिलाधिकारी ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय करवाई के आदेश दिए हैं.

बताया जा रहा है कि दिन में संबंधित अधिकारियों ने बारदाने (बोरों) की कमी का हवाला देकर खरीद प्रक्रिया में देरी की बात कही थी, लेकिन रात में बड़ी मात्रा में गेहूं आढ़त पर पाए जाने से व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

छापेमारी के दौरान मौके पर अपर जिलाधिकारी रजनीश मिश्रा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

विधायक ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.