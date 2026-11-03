शाहजहांपुर में पत्नी की गोली मारकर हत्या, एक दिन पहले मायके से वापस लाया था, आरोपी पति को ग्रामीणों ने पकड़ा
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. तीन साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 5:02 PM IST
शाहजहांपुर : निगोही के त्रिलोकापुर गांव में मंगलवार दोपहर युवक ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी सोमवार को ही पत्नी को मायके से वापस घर लाया था. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
त्रिलोकपुर गांव के रहने वाले शिवम का अपनी पत्नी रेशमा से लंबे समय से अनबन चल रही थी. शिवम पत्नी रेशमा पर शक करता था. आज सुबह इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि शिवम ने अवैध तमंचे से रेशमा पर फायर झोंक दिया.
गोली लगते ही रेशमा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया. गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने शिवम को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
घटना की सूचना मिलते ही निगोही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया, महिला के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. रेशमा के मायके वालों का आरोप है कि बेटी की हत्या दहेज की मांग पूरी न होने पर की गई है. तीन साल पहले शिवम ने रेशमा से प्रेम विवाह किया था.
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया, शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि घरेलू विवाद के चलते पति शिवम ने अपनी पत्नी रेशम की घर के अंंदर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी. आगे की कार्यवाही की जा रही है.
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद गैंगरेप मामला; हिरासत में तीसरा आरोपी, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, संपत्तियां होंगी कुर्क