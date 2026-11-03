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शाहजहांपुर में पत्नी की गोली मारकर हत्या, एक दिन पहले मायके से वापस लाया था, आरोपी पति को ग्रामीणों ने पकड़ा

पति ने पत्नी को मारी गोली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर : निगोही के त्रिलोकापुर गांव में मंगलवार दोपहर युवक ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी सोमवार को ही पत्नी को मायके से वापस घर लाया था. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

त्रिलोकपुर गांव के रहने वाले शिवम का अपनी पत्नी रेशमा से लंबे समय से अनबन चल रही थी. शिवम पत्नी रेशमा पर शक करता था. आज सुबह इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि शिवम ने अवैध तमंचे से रेशमा पर फायर झोंक दिया.