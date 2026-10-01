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सवाई माधोपुर: 75 साल की महिला के दोनों पैरों के चांदी के कड़े लूटे, घर में अकेला पाकर घुसे बदमाश, धारदार हथियार से हमला किया

घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती ( ETV Bharat Sawai Madhopur )