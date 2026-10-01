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सवाई माधोपुर: 75 साल की महिला के दोनों पैरों के चांदी के कड़े लूटे, घर में अकेला पाकर घुसे बदमाश, धारदार हथियार से हमला किया

एएसआई नेमीचन्द ने बताया- दोपहर में सूचना मिली थी कि शेरपुर गांव में घर पर अकेली बुजुर्ग महिला के साथ घटना हुई.

Injured woman admitted to district hospital.
घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 5:18 PM IST

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सवाई माधोपुर: जिले में घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला से लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है. बदमाशों ने 75 वर्षीय महिला के पैर पर धारदार हथियार से हमला कर चांदी के कड़े निकाल लिए और फरार हो गए. घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. घटना गुरुवार को कुंडेरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले शेरपुर गांव में हुई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

घर पर अकेली थी महिला: घायल महिला के बेटे रामअवतार ने बताया कि वे शेरपुर गांव के रहने वाले हैं, उनकी मां मथुरा देवी (75) घर पर अकेली थीं, क्योंकि परिवार के लोग कृषि कार्य के चलते खेत पर गए थे और बच्चे स्कूल गए थे. इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाश घर में दाखिल हुए और महिला को अकेला पाकर बंधक बनाकर मुंह में कपड़े ठूंस दिए तथा धारदार हथियार से हमला कर पैरों में पहने करीब डेढ़ किलो वजनी चांदी के कड़े निकालकर फरार हो गए.

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हमले में महिला के पैरों में चोट आई: रामअवतार ने बताया कि कड़े निकालने के लिए किए गए हमले से मां के पैरों में चोट आई और वह लहूलुहान हो गईं. बदमाश उन्हें उसी स्थिति में छोड़कर फरार हो गए और स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचे बच्चों को वह घायल अवस्था में बेसुध मिलीं.

बदमाशों की जांच में जुटी पुलिस: रामअवतार ने बताया कि बच्चों ने खेत पर काम कर रहे परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजन घर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से मां को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है. परिजनों की सूचना पर कुंडेरा थाना पुलिस मौके पर और अस्पताल पहुंची, घटना की जानकारी ली और जांच शुरू कर बदमाशों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटा रही है.

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जिला अस्पताल में भर्ती है महिला: कुंडेरा थाना एएसआई नेमीचन्द ने बताया- दोपहर में सूचना मिली थी कि शेरपुर गांव में घर पर अकेली बुजुर्ग महिला के साथ घटना हुई है, सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया. घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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