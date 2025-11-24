ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर: कनिष्ठ सहायक 18,500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, तहसीलदार फरार

एसीबी ने कुलदीप सिंह को 18,500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. तहसीलदार ने कनिष्ठ सहायक के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी.

कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 6:49 PM IST

2 Min Read
सवाई माधोपुर: जिले में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने बरनाला तहसील कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कनिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह को 18,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, वहीं, रिश्वत की मांग करने वाले तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए, उनकी तलाश जारी है.

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद चौधरी ने बताया कि ब्यूरो को एक शिकायत मिली थी कि परिवादी के पिता ने दानपत्र के जरिए जो कृषि भूमि परिवादी की पत्नी के नाम की थी, उसकी रजिस्ट्री कराने के एवज में तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ने कनिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी. तहसीलदार ने कुलदीप सिंह के जरिए परिवादी से अपने और खुद के लिए कुल 28,500 रुपये (चालान सहित) रिश्वत मांगी थी. शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद चौधरी (ETV Bharat Sawai Madhopur)

इसे भी पढ़ें- महिला एसआई 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एफआर लगाने के बदले मांगे थे पैसे

तहसील में रंगे हाथों गिरफ्तार: जांच में पता चला कि कुलदीप सिंह ने पहले परिवादी से 10,000 रुपये ऑनलाइन चालान के रूप में ई-मित्र दुकान पर जमा करवा लिए थे. शेष 18,500 रुपये रजिस्ट्री के दिन लेने की बात तय हुई. आज जब कुलदीप सिंह ने तहसीलदार से बात कर परिवादी से 18,500 रुपये नकद लिए, तभी एसीबी की टीम ने तहसील कार्यालय में ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. रिश्वत लेते पकड़े जाने की सूचना मिलते ही तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता कार्यालय से फरार हो गए. एसीबी की टीमें उनका पता लगा रही हैं. मामले में आगे की जांच जारी है. एसीबी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

