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करोड़ों की उधारी विवाद में सांचौर विधायक ने दर्ज कराई FIR, व्यापारी ने भी लगाया जमीन हड़पने का आरोप

सांचौर में विधायक जीवाराम चौधरी ने दो व्यापारियों पर करोड़ों की उधारी न लौटाने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई.

dispute over outstanding dues
विधायक जीवाराम चौधरी ने उधार वापस देने का आरोप लगाया (ETV Bharat Jalore)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 10:00 PM IST

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जालोर: सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी की ओर से दो व्यापारियों के खिलाफ करोड़ों रुपये की उधारी न लौटाने का आरोप लगाते हुए सांचौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. दूसरी ओर, जिन व्यापारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन्होंने विधायक पर अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर जमीन हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. मामले की जांच पुलिस कर रही है.

1 करोड़ 20 लाख रुपये लिए थे: सांचौर थाना अधिकारी नेमाराम ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. रिपोर्ट में विधायक जीवाराम चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018 में पादरड़ी तेतरोल निवासी सुरेश चौधरी एवं दजाराम चौधरी ने व्यापार करने के लिए उनसे 1 करोड़ 20 लाख रुपये एक प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए उधार लिए थे. विधायक का आरोप है कि तय अवधि पूरी होने के बाद भी आरोपियों ने न तो मूलधन लौटाया और न ही ब्याज का भुगतान किया.

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व्यापारी ने भी लगाए आरोप: रिपोर्ट के अनुसार, बाद में आरोपियों ने राशि के बदले राजस्व ग्राम होथीगांव स्थित करीब 60 बीघा खातेदारी कृषि भूमि उनके नाम बेचने का प्रस्ताव रखा. विधायक का कहना है कि इस संबंध में एक लिखित इकरारनामा भी तैयार किया गया, जिस पर आरोपियों और गवाहों के हस्ताक्षर हैं. आरोप है कि इसके बावजूद अब तक न तो भूमि की रजिस्ट्री कराई गई और न ही बकाया राशि लौटाई गई. विधायक ने रिपोर्ट में बताया कि 23 जुलाई 2026 तक मूलधन और ब्याज सहित कुल बकाया राशि 2 करोड़ 43 लाख 27 हजार 600 रुपये हो चुकी है.

दूसरी ओर, व्यापारी दजाराम ने विधायक के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनका और विधायक जीवाराम चौधरी का वर्षों से मौखिक साझेदारी के आधार पर व्यापारिक संबंध रहा है. उनका कहना है कि व्यापार में मंदी आने के कारण भुगतान प्रभावित हुआ, जिसके बाद विधायक ने अपनी राजनीतिक हैसियत का उपयोग कर उनकी जमीन हड़पने का प्रयास शुरू कर दिया. थाना अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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