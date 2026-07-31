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करोड़ों की उधारी विवाद में सांचौर विधायक ने दर्ज कराई FIR, व्यापारी ने भी लगाया जमीन हड़पने का आरोप

विधायक जीवाराम चौधरी ने उधार वापस देने का आरोप लगाया ( ETV Bharat Jalore )

जालोर: सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी की ओर से दो व्यापारियों के खिलाफ करोड़ों रुपये की उधारी न लौटाने का आरोप लगाते हुए सांचौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. दूसरी ओर, जिन व्यापारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन्होंने विधायक पर अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर जमीन हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. मामले की जांच पुलिस कर रही है. 1 करोड़ 20 लाख रुपये लिए थे: सांचौर थाना अधिकारी नेमाराम ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. रिपोर्ट में विधायक जीवाराम चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018 में पादरड़ी तेतरोल निवासी सुरेश चौधरी एवं दजाराम चौधरी ने व्यापार करने के लिए उनसे 1 करोड़ 20 लाख रुपये एक प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए उधार लिए थे. विधायक का आरोप है कि तय अवधि पूरी होने के बाद भी आरोपियों ने न तो मूलधन लौटाया और न ही ब्याज का भुगतान किया. इसे भी पढ़ें- जोधपुर की संपत्तियों के विवाद पर बोले वक्फ बोर्ड चेयरमैन, 'तथ्यात्मक रिपोर्ट पर करेंगे आगे की कार्रवाई'