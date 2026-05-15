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प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह पहुंचे संभल, आंधी और बारिश में गंगहेटा गांव में दो लोगों की मौत पर जताया दुख

संभल: संभल में आंधी और बारिश ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. 13 तारीख को कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव गगेटा में तेज आंधी और बारिश के दौरान हुए हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

घटना के बाद प्रदेश सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया. संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव गंगेहेटामें 13 तारीख को आई तेज आंधी और बारिश के दौरान हुए हादसे में भगवान सिंह और नीमवती की मौत हो गई थी.

घटना के बाद प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति पीड़ित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे. प्रभारी मंत्री ने दोनों परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि यह बेहद दुखद घटना है.

उन्होंने बताया कि नीमवती के पति का भी करीब 8 महीने पहले निधन हो चुका था, जबकि भगवान सिंह के पीछे दो छोटे-छोटे बच्चे हैं और परिवार खेती के सहारे जीवन-यापन कर रहा है.

मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है और दोनों परिवारों के खातों में सहायता राशि भेज दी गई है.