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संभल में रिटायर्ड शिक्षक की बेटी ने की आत्महत्या, पड़ोसियों ने गेट तुड़वा कर निकलवाया बाहर

संभल में रिटायर्ड शिक्षक की बेटी ने की आत्महत्या. ( ETV Bharat )

संभल : संभल के चंदौसी में रिटायर्ड शिक्षक की 24 वर्षीय बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पिता दूध लेकर लौटे तो घर का गेट अंदर से बंद मिला. करीब 20 मिनट तक आवाज लगाने के बाद पड़ोसियों की मदद से गेट तुड़वाया गया. कमरे के अंदर युवती का शव फंदे से लटका मिला. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित पंचशील कॉलोनी में एक युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान 24 वर्षीय दीपिका सिंह के रूप में हुई है, जो रिटायर्ड शिक्षक मेहताब सिंह की बेटी थी. मेहताब सिंह मार्च महीने में संभल के एक इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए थे. बताया जा रहा है कि घटना के समय दीपिका घर पर अकेली थी. उसके पिता दूध लेने के लिए डेयरी गए हुए थे. लगभग एक घंटे बाद जब वह वापस लौटे, तो घर का मुख्य लोहे का गेट अंदर से बंद मिला. उन्होंने करीब 20 मिनट तक बेटी को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और एक मजदूर की मदद से मुख्य गेट तुड़वाया. घर के अंदर पहुंचने पर दीपिका के कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद मिला. खिड़की से झांककर देखा गया, तो युवती साड़ी के फंदे से पंखे पर लटकी हुई थी. यह दृश्य देखकर पिता बेसुध हो गए.