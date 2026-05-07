संभल में रिटायर्ड शिक्षक की बेटी ने की आत्महत्या, पड़ोसियों ने गेट तुड़वा कर निकलवाया बाहर
चर्चा है कि युवती बीए फाइनल की परीक्षा में असफल होने के कारण मानसिक तनाव में थी. पुलिस जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 1:26 PM IST
संभल : संभल के चंदौसी में रिटायर्ड शिक्षक की 24 वर्षीय बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पिता दूध लेकर लौटे तो घर का गेट अंदर से बंद मिला. करीब 20 मिनट तक आवाज लगाने के बाद पड़ोसियों की मदद से गेट तुड़वाया गया. कमरे के अंदर युवती का शव फंदे से लटका मिला. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.
जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित पंचशील कॉलोनी में एक युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान 24 वर्षीय दीपिका सिंह के रूप में हुई है, जो रिटायर्ड शिक्षक मेहताब सिंह की बेटी थी. मेहताब सिंह मार्च महीने में संभल के एक इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए थे.
बताया जा रहा है कि घटना के समय दीपिका घर पर अकेली थी. उसके पिता दूध लेने के लिए डेयरी गए हुए थे. लगभग एक घंटे बाद जब वह वापस लौटे, तो घर का मुख्य लोहे का गेट अंदर से बंद मिला. उन्होंने करीब 20 मिनट तक बेटी को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और एक मजदूर की मदद से मुख्य गेट तुड़वाया. घर के अंदर पहुंचने पर दीपिका के कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद मिला. खिड़की से झांककर देखा गया, तो युवती साड़ी के फंदे से पंखे पर लटकी हुई थी. यह दृश्य देखकर पिता बेसुध हो गए.
घटना की सूचना मिलने पर चंदौसी पुलिस मौके पर पहुंची. सीओ चंदौसी दीपक तिवारी और थाना प्रभारी अनुज तोमर फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मोहल्ले में चर्चा है कि युवती बीए फाइनल की परीक्षा में असफल होने के कारण मानसिक तनाव में थी. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है और परिजनों की ओर से कोई ठोस वज़ह सामने नहीं आई है.
दीपिका तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी. उसका बड़ा भाई जयपुर में और बहन दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. मां मीना देवी पिछले दस दिनों से अपने मायके बदायूं जिले के उझानी क्षेत्र में गई हुई थीं. घटना के समय घर में केवल पिता और बेटी ही मौजूद थे.
घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
“प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं. पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल परिजनों की ओर से आत्महत्या की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई है.