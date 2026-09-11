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सहारनपुर में निकाह से पहले हंगामा, दूल्हा देख भड़की नाबालिग दुल्हन, बोली- ये तस्वीर वाला लड़का नहीं

चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने नाबालिग लड़की को अपनी कस्टडी में ले लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

नाबालिग दुल्हन ने निकाह से किया इनकार.
नाबालिग दुल्हन ने निकाह से किया इनकार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
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सहारनपुर : कुतुबशेर थाना क्षेत्र में निकाह से ठीक पहले हंगामा हो गया. दुल्हन ने दूल्हे को देखकर शादी करने से इनकार कर दिया. दुल्हन का आरोप था कि शादी तय होने से पहले उसे जिस युवक की फोटो दिखाई गई थी बारात में उसकी जगह कोई दूसरा युवक दूल्हा बनकर पहुंचा है. दुल्हन के इस आरोप के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि बरातघर में हंगामा होने लगा. विवाद के चलते निकाह की रस्में रोकनी पड़ीं. सूचना मिलने पर कुतुबशेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया. बात नहीं बनी तो पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई.

गुरुवार रात मंडी थाना क्षेत्र के धोबीवाला मोहल्ले से बारात कुतुबशेर थाना क्षेत्र के एक बरातघर में पहुंची थी. निकाह की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान दुल्हन की नजर दूल्हे पर पड़ी. उसने दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि शादी तय करते समय जिस युवक की तस्वीर दिखाई गई थी, बारात में आया युवक वह नहीं है. मामले में पुलिस ने कथित दूल्हे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस शादी तय होने, दूल्हे की फोटो दिखाए जाने और बारात में पहुंचे युवक की पहचान समेत पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है. बताया जा रहा है कि करीब दो महीने पहले लड़की की शादी तय हुई थी. परिवारों के बीच बातचीत के बाद रिश्ता तय हुआ था. आरोप है कि उस समय लड़की को जिस युवक की तस्वीर दिखाई गई थी, गुरुवार रात बारात लेकर पहुंचा युवक अलग था.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाने में पूछताछ के दौरान पुलिस को लड़की की उम्र को लेकर संदेह हुआ. इसके बाद पुलिस ने उसकी उम्र से संबंधित दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच कराई. जांच में लड़की के नाबालिग होने की बात सामने आई. बाल संरक्षण तंत्र को सूचना दी गई. इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग से जानकारी ली.

चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने नाबालिग लड़की को अपनी कस्टडी में ले लिया है. अब पुलिस शादी से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शादी किस युवक से तय हुई थी, लड़की को किस युवक की तस्वीर दिखाई गई थी और बारात में दूल्हे के रूप में कौन युवक पहुंचा था. इसके साथ ही शादी तय करने में शामिल दोनों पक्षों के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

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