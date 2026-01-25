सिरोही में पैंथर का हमला, पांच लोग घायल, ग्रामीणों में दहशत
सिरोही जिले के रोहुआ गांव में पैंथर ने अचानक हमला कर पांच ग्रामीणों को घायल किया. वन विभाग पकड़ने में जुटा.
सिरोही: जिले के रेवदर उपखंड क्षेत्र के रोहुआ गांव में मानपुर कृषि कुएं के आसपास एक पैंथर (तेंदुआ) की अचानक मौजूदगी से इलाके में भय का माहौल बन गया है. पैंथर ने हमला करके कुल पांच लोगों को घायल कर दिया. इस घटना ने ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.
पहला हमले में तीन ग्रामीण घायल: वन विभाग के रेंजर ललित सिंह के अनुसार, पैंथर रोहुआ गांव के निकट स्थित मानपुर कृषि कुएं पर पहुंचा था. वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ते ही अफरा-तफरी मच गई. घबराहट में पैंथर ने पहले तीन लोगों पर हमला कर दिया. हमले के दौरान घायल हुए इन लोगों को उनके परिजनों और अन्य ग्रामीणों की मदद से तुरंत अस्पताल रेफर किया गया.
पैंथर घायल, फिर दो और हमले: घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि पैंथर लोहे के तारों (बाड़) में उलझ गया था, जिससे वह घायल हो गया और कराह रहा था. इस दर्द और उत्तेजना की स्थिति में उसने एक के बाद एक दो और युवकों पर हमला कर दिया, जिससे कुल घायलों की संख्या पांच हो गई. इन दोनों घायलों को भी अस्पताल भेजा गया.
पैंथर के घायल होने की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. स्थिति को देखते हुए वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और भीड़ न लगाएं, ताकि कोई और हादसा न हो. वन विभाग की टीम अब पैंथर को ट्रैंक्विलाइजर देकर सुरक्षित रूप से पकड़ने और जंगल में छोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
